Jetro Willems sluit zichzelf vijf dagen op in cel op Curaçao: ‘Iedereen verdient een tweede kans’

DocumentaireEen voetballer in de gevangenis: het is voer voor de meest pikante verhalen. Jetro Willems koos er vorig jaar echter zélf voor om zich op te laten sluiten, om te laten zien hoe het er aan toegaat achter de Curaçaose tralies. ,,Dit bezoek heeft mij een andere kijk op de wereld gegeven.’’

Nee, geen zon, zee, strand en cocktails voor Jetro Willems. Waar zijn collega-voetballers zich in de zomer steevast verzamelen op party-eiland Ibiza en omstreken, reist Willems jaarlijks naar Curaçao. Dat doet de 26-jarige linksback uit Rotterdam steeds met een bijzonder doel, zo liet de bijna van een blessure teruggekeerde vleugelverdediger van Eintracht Frankfurt zien in zijn gisteren onthulde documentaire Di velt pa SDKK.



Als volgend hoofdstuk in de liefdadigheidsreizen van Willems liet de back zich in de zomer van 2019 vijf dagen opsluiten in de beruchte gevangenis Bon Futuro, die wereldwijd bekendstaat om moord, geweld en een verzameling van de gevaarlijkste criminelen. ,,Ik wil de mensen laten zien hoe het daadwerkelijk van binnen is’’, vertelt Willems in zijn documentaire. ,,Er werd mij gevraagd of ik het wilde doen en daar hoefde ik niet lang over na te denken.’’

Willems is jaarlijks een graag geziene gast op het Caribische eiland, waar hij tot zijn vierde woonde. Nadat hij verhuisde naar Rotterdam-Zuid, stapte hij al regelmatig in het vliegtuig naar het westen. Met zijn eerste profcontract op zak besloot hij wat terug te doen voor het land waar zijn wortels lagen. Zo deed het jeugdtalent van Sparta diverse donaties om scholen te laten bouwen en de leefomstandigheden te verbeteren.

Volledig scherm Bon Futuro. © ANP XTRA

Met zijn vrijwillige opsluiting hoopte Willems met name te laten zien dat mensen een tweede kans verdienen. ,,Het is moeilijk om op Curaçao het positieve uit de huidige situatie te halen’’, beaamt Willems. ,,Maar als we er iets aan willen veranderen, begint het bij ons. Iedereen verdient een kans. We moeten de gevangenen helpen hun leven te beteren. Als we dat niet doen, komen ze alsnog als slechte mensen naar buiten.’’

Quote Dit doe ik vanuit mijn hart, om mensen vooruit te helpen. Jetro Willems

Waardevol

Volgens het bestuur van de gevangenis zijn momenten zoals de komst van Willems enorm waardevol voor de gevangenen. De linkspoot sprak over zijn eigen moeilijke jeugd, voetbalde met zijn tijdelijke lotgenoten en vertelde over de dingen die hij heeft moeten doen om te slagen als voetballer én mens. ,,Dit bezoek heeft mij een andere kijk op de wereld en op de mens gegeven’’, verklaarde Willems na afloop, nadat hij indrukwekkend vertelde over hoe hij opgroeide in het door moorden, geweld en drugs geteisterde zuidelijke deel van Rotterdam.

De Oranje-international zette de gewaagde stap met enkele mensen die dichtbij hem staan, zoals neefje Sherell Floranus. Hij speelt als rechtsback bij sc Heerenveen. ,,Jetro vroeg me of ik meewilde. Het leek me een mooi project, dus wilde ik graag deze kans grijpen’’, aldus Floranus. Neef Willems publiceerde bijna anderhalf jaar na de opnames zijn documentaire. ,,Iedereen weet dat ik geld en mogelijkheden heb’’, vertelt Willems. ,,Maar dit doe ik vanuit mijn hart, om mensen vooruit te helpen. Een gevangene zei me: ‘de duivel in mij is heel invloedrijk.’ Laat hem niet winnen, zei ik hem. Dat is het belangrijkste.’’

Bekijk hier de volledige documentaire:

Volledig scherm Jetro Willems met Georginio Wijnaldum. © ANP