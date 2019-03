Joël Veltman: Mijn gezicht is een woestijn. Ik huil bijna nooit. Nu wel

Door Daniël Dwarswaard



Ergens weet Joël Veltman het al, wanneer hij op die avond in april met een brancard van het veld wordt gedragen in de Johan Cruijff Arena. Hij slaat zijn handen voor de ogen, even nadat hij in de wedstrijd tegen VVV zwaar geblesseerd is geraakt. Nee, nee, denkt hij. Niet wéér. Niet wéér die lange slopende revalidatie van maanden. Hij maakt het als A-junior bij Ajax ook al eens mee. Ver in zijn achterhoofd schiet ook even zijn toekomstperspectief door het hoofd. Veltman zou na járen als trouwe clubvoetballer bij Ajax de volgende transferperiode ‘verder kijken’. Voetballen in het buitenland zoals zoveel ex-ploegmaten doen. Na één keer ‘pats’ in zijn knie wordt alles anders.