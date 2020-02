Joël Veltman twee maanden aan de kant

Ajax heeft aan kop van de eredivisie drie punten voorsprong op AZ. De landskampioen speelt woensdag in het bekertoernooi tegen Vitesse en begint volgende week in Spanje aan het tweeluik met Getafe in de eerste knock-outronde van de Europa League. Veltman mist in ieder geval beide duels met Getafe (20 en 27 februari). Als Ajax doorgaat, is hij volgende maand ook niet inzetbaar in de achtste finales van het Europese bekertoernooi.



Trainer Erik ten Hag heeft al maandenlang te maken met het nodige blessureleed binnen zijn selectie. Daley Blind staat na twee maanden afwezigheid vanwege een ontstoken hartspier wel voor zijn rentree.