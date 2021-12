Joey Veerman bezorgt Heerenveen met geplaatst schot drie punten tegen Heracles

De middenvelder schoot de bal van ver buiten het zestienmetergebied geplaatst in de hoek. Doelman Janis Blaswich, die zich de laatste tijd geregeld onderscheidde, kon niet bij de bal. Voor Veerman betekende het zijn derde treffer dit seizoen in de Eredivisie.



Het doelpunt was een van de weinige hoogtepunten zaterdag. De Deense aanvaller Nikolai Laursen kreeg in de 6de minuut de eerste kans voor Heracles. Henk Veerman was kort voor rust, met een schot over, in de eerste helft het dichtst bij succes voor Heerenveen.