Johan Cruijff Arena blijft een speciaal stadion voor Boadu

Vandaag deel 2: Myron Boadu.

Door Nik Kok



Hij scoorde dit seizoen al in de Kuip en het Philips Stadion en morgen wil Myron Boadu (19) ook scoren in de Johan Cruijff Arena. Dat deed hij al in het shirt van het Nederlands elftal, maar hij zou dat ook graag doen in AZ-shirt tegen de club die hem ooit afwees voor de jeugdopleiding. ,,Het zou mooi zijn als ik juist daar ook kan scoren”, zegt Boadu.

Capuchon

De Arena is het stadion waar hij op vijf minuten loopafstand is opgegroeid. Zijn ouders wonen er nog. ,,Ik kan na de wedstrijd lopend naar huis. Ik kan het geblinddoekt vinden. Misschien ga ik wel lopen ook, eigenlijk. Als we winnen, dan moet ik wel een capuchon op, denk ik.”

Zijn herinneringen aan het stadion zijn overigens divers. Boadu’s debuut voor Oranje tegen Estland afgelopen november was mede door zijn goal als een soort droom die uitkwam. Daarvoor bezocht hij het stadion een keer tijdens het bekerduel AZ-Ajax in 2011. Het zou de geschiedenis ingaan als het duel waarbij AZ-keeper Esteban werd aangevallen door hooligan Wesley, die uit het publiek het veld op kwam rennen. De 10-jarige Boadu was verbijsterd over wat hij zag. ,,Dat vergeet ik niet meer.”

Video | ‘Ajax - AZ is als de lamme tegen de blinde’

Vorm

Net als zijn teamgenoten verkeert Boadu momenteel niet in grootse vorm. De jonge spits scoort al vijf wedstrijden niet, zijn langste doelpuntendroogte van het seizoen. ,,Ik laat me niet aanpraten dat het niet goed gaat. De media zijn daar meer mee bezig dan ik. Met het team gaat het minder, dus met mij ook. Het vreet aan me dat ik niet scoor, ik wil altijd een goal maken. Het valt nu telkens niet goed. In de eerste seizoenshelft juist wel. Ik heb er vertrouwen in dat-ie zondag tegen Ajax wel een keer goed valt”, besluit Boadu, die in de wedstrijd in Alkmaar tussen de twee clubs nog matchwinner werd toen hij de enige goal van de wedstrijd scoorde. ,,Toen speelde ik niet eens goed, maar kon ik wel scoren. Daar ga ik nu ook voor.”

