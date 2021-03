‘Johan keek mij stomverbaasd aan: In het Nederlands, lekker makkelijk!’

Mag het in het Nederlands...

Met Nederlands roots - Ik heb met mijn familie tussen 1978 en 1990 in Almelo gewoond - was het voor mij heel belangrijk om maar één keer in mijn carrière een interview te hebben met een van de beste voetballers in de wereld... Natuurlijk was het heel moeilijk, maar ik had goede connecties met Nederlandse collega's. En na precies vier jaar was het zo ver. Ik mocht hem opzoeken in Barcelona...



Johan: Hello welcome, how do you want to do the interview, in Spanish or English?

Ik: ,,Mag het in het Nederlands?”

Johan keek mij stomverbaasd aan en zei: ,,Nou, dat is dan heel makkelijk!”

We moesten lachen en hij wilde graag mijn Nederlandse verleden even horen. We spraken 45 minuten. Dit was voor een grote eer, de enige Turkse sportjournalist die hem interviewde...



Mehmet Demircan

(25 jaar als sportjournalist gewerkt voor de sportkrant Fanatik. Nu freelancer and consultant in Turkije)

Pakje sigaretten

In de jaren 90, toen Cruijff trainer was van Barcelona, kwam hij in het voorseizoen (met hoofdzakelijk jeugd- en reserve spelers) een oefenpotje spelen tegen amateurclub Veloc in Eindhoven. Ik ging er uiteraard heen op een mooie zomerse dag. Er was wel wat volk aanwezig, maar druk was het niet.

Naast de dug-out waar Johan inzat stonden nog een paar tuinstoelen. Ik pakte mijn kans en besloot om er te gaan zitten. Ik was dolgelukkig want ik had sigaretten bij me! Het verhaal ging dat Johan altijd bietste en zelden zelf een pakje bij zich had. Ik was er op voorbereid en toen bood ik af en toe een sigaretje aan.



Op een gegeven moment vroeg hij ,,Heb je er ook een voor Rexach (assistent, red.)?” Ik was maar al te blij om ook een sigaretje aan hem te geven, via Johan, natuurlijk. Ik had direct het hele pakje kunnen aanbieden, maar ik vond het natuurlijk veel leuker om ze een voor een door te geven!



Uiteindelijk heb ik dat pakje Rothmans altijd bewaard en gaat het straks met mij mee in rook op!

Johannes Alan

11-1 nederlaag

In juli 1984 speelde ik met het eerste elftal van Be Quick 1887 (destijds eerste klas zondag amateurs) tegen Feyenoord op de Esserberg in Haren, als voorbereiding op het seizoen. In het elftal van Feyenoord speelden o.a. Cruijff, Gullit, Wijnstekers, van Til en Houtman. Op de tribunes zaten crica 8.000 toeschouwers.

We hielden het achterin 30 tot 35 minuten dicht, totdat de vermoeidheid toesloeg. Velen van ons elftal hadden nog amper een training achter de rug. Bij rust stonden we ineens met 5-0 achter en uiteindelijk verloren wij met 11-1! Die dag kregen we voetballes en Johan scoorde twee keer, waarvan één met een briljant stiftje van net buiten het strafschotgebied. De klasse droop er vanaf! Ik was linksback en speelde tegen Jeliaskov. Hij had, al zeg ik het zelf, die dag niks in te brengen!



Johan was die wedstrijd zoals we hem kenden, een leider in het veld en een grote regisseur. Daarnaast was hij heel toegankelijk en belangstellend.

Peter Bamberg

Volledig scherm Foto van de 22 spelers van Be Quick 1887 en Feyenoord. Peter Bamberg staat rechts naast Johan Cruijff (bovenste rij, derde van links). © Peter Bamberg

‘Ik kreeg een hand van Johan en die heb ik wel een week niet gewassen’

Als jongen van een jaar of tien kwam ik op een woensdagmiddag uit school. Mijn vader was ook thuis en dat was vreemd. ,,Je gaat zo met me mee”, zei hij. ,,Ik heb een verrassing voor je”.



Ik stapte in de auto en we kwamen aan bij een nieuwbouwvilla in Vinkeveen. We kwamen aan bij het huis waar mijn vader aan het stukadoren was. Opeens hoorde ik iemand ‘Hallo’ roepen. Die stem.... die kende ik. Ik keek om en zag daar mijn held Johan Cruijff in levende lijve, de man die ik al talloze keren had zien spelen in De Meer. Ik stond aan de grond genageld.



,,Ben je met je vader mee? Wil je wat drinken?”, vroeg hij. We gingen aan een soort campingtafel zitten en praten een lange tijd. Over Ajax, mijn cluppie, over hoe goed ik hem wel niet vond. Dat ik ook Cruijff-voetbalschoenen had... Ik kreeg een hand van hem toen hij weer wegging en die hand heb ik wel een week niet gewassen.



De dag erna vertelde ik trots op school wat ik had meegemaakt. ,,Ja het zal wel”, zeiden mijn klasgenoten. Een week of twee later kreeg ik van mijn vader een Ajaxshirt. Nog zonder reclame, logo op de borst, grasvlekken en een handtekening erop, van Johan.



Later heb ik alle posters van mijn slaapkamermuur gerukt. Mijn held, waar ik in de weken voor zijn vertrek nog mijn laatste centen in een collectebus had gegooid voor de actie ‘Johan moet blijven’, ging weg bij Ajax. Ook dat shirt heb ik toen weggegooid. Mijn wereldje was ingestort.



Ja, als pubertje ben je nu eenmaal kortzichtig....

Kees Mossing

‘Meest indrukwekkende kwartier van mijn leven’

In de jaren 80 waren de voetbalplaatjes van Pannini heel populair en die werden gemaakt door mijn vader. Hij was foto-journalist en ging elke zomer alle eredivisieclubs af om portretten van de selectiespelers te maken.



Ik was toen als veertienjarig jochie al Ajacied en daarom nam mijn vader mij, in de zomer van 1982, mee naar de persdag van Ajax. Op een gegeven moment waren we in het spelershome. Er stond een biljart en daar speelde op dat moment niemand op. Brutaal als ik was pakte ik een keu en begon ik te biljarten. Op een bepaald moment komt er iemand naast mij staan en ik kijk: Johan Cruijff!



Ik dacht dat hij me weg zou sturen omdat ik hier eigenlijk niet mocht komen. Maar nee, Cruijff had mij al een paar stoten zien maken. Hij begon me uit te leggen hoe ik die bal moest raken, met welk effect en wat er dan gaat gebeuren en dat ik die keu anders moest vasthouden, etc. Ik was compleet verbijsterd! Stond ik daar met de grote Johan Cruijff een potje te biljarten in het spelershome van Ajax.



Hij was ontzettend sympathiek en na een kwartiertje was het klaar. Ik kreeg een aai over m’n bol en hij zei: ,,Bedankt dat ik even met je mee mocht doen.”



Ik zal zijn ongelofelijke charisma nooit vergeten. Het was het meest indrukwekkende kwartier van mijn leven.

René van Faassen

Goed ingespeeld duo

Begin jaren 60 honkbalde ik samen met Johan in de Ajax-jeugd. Hij was catcher en ik pitcher. We waren een goed ingespeeld duo en werden een paar keer kampioen in de regio Amsterdam.



Johan was in alle balsporten heel goed, zelfs biljarten ging hem goed af! Ook zaten wij een aantal jaar samen op dezelfde school (Frankendael ULO). Ook met het schoolhonkbalteam werden we een paar keer kampioen. Op een gegeven moment was het honkbal en voetbal helaas niet meer te combineren voor Johan. Het was een mooie periode!

Peter Hendriks

Volledig scherm Peter Hendriks (bovenenste rij, midden) met Johan Cruijff (linksonder). © Peter Hendriks

‘Hebben jullie trek?’

Voor mijn afstudeerscriptie wilde ik graag een interview met Johan Cruijff, destijds (1995) trainer van Barcelona. Na de nodige belletjes konden mijn vriendin en ik langskomen. Wij boekten een reis en stapten op hoop van zegen in het vliegtuig.



Bij aankomst waren ze op de club zeer verbaasd. Een interview in de week van een uitwedstrijd? Dat kon toch helemaal niet! Na een nerveuze nacht in Barcelona kregen we bericht dat we toch even mochten langskomen. Op de club installeerden we ons in de bestuurskamer. Vervolgens kwam Cruijff binnen met de mededeling dat hij tien minuten tijd voor ons had. Uiteindelijk had hij het naar zijn zin en hebben we ruim een uur gesproken.



Vervolgens ging hij lunchen en vroeg hij: ‘Hebben jullie ook trek?’ We mochten met hem mee en hebben uiteindelijk uitgebreid gegeten. Het was een onvergetelijke ervaring!

Gerard Bakker

Volledig scherm Johan Cruijff met Gerard Bakker. © Gerard Bakker

Bal op het koppie

Ik ben inmiddels meer dan 14 jaar verbonden aan de Cruyff-foundation en als fotograaf voor de stichting actief. In die hoedanigheid heb ik vele momenten met Johan gehad. De mooiste waren altijd de blik in zijn ogen als hij bezig was met de kinderen.

In 2013 gebeurde het volgende: Er was de wens om een foto van Johan te maken voor een doel dat dicht was en gaten had aan de linker- en rechterzijde. Het was de bedoeling dat de kinderen de bal door die gaten schoten. De gaten hadden verschillende punten van waardering. We liepen daar samen naar toe. Zonder dat het was afgesproken wist je: hij gaat eerst zelf een balletje schieten met de kinderen.

Ik nestelde mij in het midden op de grond voor het doel. Links en rechts van mij de gaten. Op het moment dat ik op de grond zat, dacht ik nog...

De eerste bal nam hij zodanig (rustig in snelheid) dat ik A) de foto kon maken en B) de bal precies op mijn koppie kwam (ik had dus genoeg tijd om mijn camera opzij te doen). Je kunt je de lol bij de kinderen voorstellen en die was bij Johan niet minder. Johan nam vervolgens nog enkele ballen en vanzelfsprekend iedere bal in een ander gat. Bij het teruglopen vroeg ik hem: ,,Wat deed jij nou?” Hij pakte me beet en zij: ,,Sorry Herman, die eerste ging een beetje verkeerd”.

De uitdrukking op zijn gezicht hoef ik niet uit te leggen. Nog vele malen als we elkaar passeerden tikte hij met zijn vingers even mijn voorhoofd aan. Precies waar de bal toen kwam. Het is en het blijft een enorm gemis. Vijf jaar inmiddels, het went niet. Mooi mee te mogen werken in zijn nalatenschap. Wat een fijn mens was Johan.

Herman van der Wulp

Volledig scherm Johan Cruijff schiet de bal. © Herman van der Wulp

Praatje met Cruijff

In 1993 zijn we met een bont gezelschap van de plaatselijke voetbalvereniging van Oost-Knollendam op uitnodiging van een bestuurslid van FC Barcelona op bezoek geweest bij het grote FC Barcelona.

Johan Cruijff was er trainer, Koeman, Laudrup, Stoitsjkov, Guardiola en Bakero de aansprekende namen in het team. We kregen ‘s middags voor de wedstrijd tegen Rayo Vallecano een rondleiding door het stadion, mochten in de bestuurskamer komen en tot onze grote verrassing kwam Johan Cruijff ook nog langs en nam alle tijd om iedereen rustig te woord te staan. We spraken over het aanstaande kampioenschap, over zijn commercial tegen het roken: een moment om nooit te vergeten!

Raymond Kuijken

Volledig scherm Een praatje met Johan Cruijff. © Raymond Kuijken

Cruijff komt prijs uitreiken

Ergens begin 1979 of eind 1978 denk ik, ik was 8. In de RAI in Amsterdam draaide op woensdagmiddag de film Nr.14; een paar honderd jongetjes opeengepakt in een enorme hal.

In de pauze was er een quiz. ‘Wie scoorde er 2x in de WK-finale van 1978?’ was een van de vragen. Die wist ik! Ik stak mijn vinger op en mocht antwoorden ‘Mario Kempes’. Het was goed en ik had een Cruijff-trainingspak gewonnen. Leuk. Hoera, best spannend. Maar Cruijff kwam na afloop van de film zelf op het podium om de prijzen uit te reiken. En er was een fotograaf van de krant.

Ik ben nu 50, het trainingspak heb ik jaren gedragen maar was al snel te klein. Pas toen ik 18 was, gooide ik het weg. En die foto hangt nog steeds trots in mijn werkkamer. Ik sta links, met grote grijns. Als ode aan mijn jeugdidool, die opeens naast me stond in die grote hal.

Marco de Leeuw

Volledig scherm Johan Cruijff en Marco de Leeuw (links). © Marco de Leeuw.

Scoren tegen het Barcelona van Cruijff

Vijf jaar na zijn overlijden merk ik nog regelmatig hoe groot de invloed van Johan Cruijff op mijn leven is geweest. En ongetwijfeld op vele van mijn leeftijdgenoten. Ik ben opgegroeid in Breda en de eerste keer dat ik mee mocht naar het stadion met mijn oudere broers, was uiteraard NAC tegen Ajax. Ik hing in de hekken, ‘Cruijffie’ schreeuwend, tot ergernis van mijn oudste broer, want Johan speelde natuurlijk wel bij de vijand uit Amsterdam.

Alle kinderen bij ons in de buurt wilden Cruijffie zijn als we gingen voetballen en iedereen wilde rugnummer 14 hebben. Zo erg, dat de ouders in onze buurt afspraken dat dan maar niemand Cruijffie mocht zijn. Dat voorkwam een hoop geruzie voordat we gingen voetballen. Van Johan bleven we voortaan af, hij was bij ons in de buurt al heilig lang voor zijn transfer naar Barcelona. Twee keer in mijn leven is mij de eer gegund Johan persoonlijk te ontmoeten. Momenten waarover ik tot op de dag van vandaag niet uitgepraat raak, zoveel indruk hebben die gemaakt.

Volledig scherm Scoren tegen het FC Barcelona van Johan Cruijff. © Rob Schluter

De eerste keer was op 31 juli 1988. Nederland was net daarvoor Europees kampioen in Duitsland geworden en PSV had de Europacup 1 gepakt. In de jaren daarvoor had ik bij RKC Waalwijk gespeeld maar helaas wist ik daar geen basisplaats te veroveren. Na een paar jaar op het tweede niveau in België werd ik benaderd door de technisch directeur van Helmond Sport. Ik twijfelde nog totdat hij vertelde dat Helmond Sport in de voorbereiding een oefenwedstrijd tegen het grote Barcelona zou spelen. Eindelijk had ik de mogelijkheid mijn idool in levenden lijve te ontmoeten!

De laatste dag van juli 1988 was het zover en stond ik tegenover gerenommeerde Spaanse internationals als Julio Alberto, Soler, Bakero, Salinas, Begiristain en Carrasco. Helaas voor Johan wonnen wij die wedstrijd met 3-0 en Helmond stond dagenlang op zijn kop. Vrijwel alles lukte die dag en ik scoorde ook nog. In de Spaanse kranten kreeg Barcelona ervan langs en ik werd beloond met een 10. Na afloop vroeg Johan zelfs aan mijn trainer waar hij die spits toch gevonden had. Ik heb me daarvoor en daarna nooit meer zo trots gevoeld.

Lag het aan mijn voetbalkwaliteiten? Nee, ik kon redelijk voetballen maar ik kwam simpelweg tekort voor het hoogste niveau. Maar 31 juli 1988 gebeurde er iets magisch. Het enkele feit dat mijn grote jeugdidool op de bank bij de tegenstander zat, deed mij bijna vliegen over mijn tegenstanders. Niet zoals Johan tijdens zijn carrière talloze malen heeft laten zien, maar ik was die dag zo ongelooflijk geïnspireerd en gedreven dat ik over het veld leek te zweven. Daarvoor en daarna heb ik nooit meer het niveau van die dag bereikt. Maar als ik erop terugkijk, kan het feit dat die dag alles samenviel, geen toeval zijn.

Rob Schluter

Volledig scherm De elftallen van FC Barcelona en Helmond Sport. Derde van links: Johan Cruijff. © Rob Schluter

Nerveuze presentator

Het moet in 2007 of 2008 geweest zijn dat Johan Cruijff een Cruyff Court kwam openen op Curaçao. Cruijff zou de ceremonie samen met een lid van het Koningklijk Huis doen. Ik weet niet meer of het Beatrix of Willem-Alexander was. Via de locale radiostations werd ik op de hoogte gehouden van waar de Koningklijke Familie zich bevond en ruim voor ze bij de Cruyff Court arriveerden was ik al aanwezig met een Oranjeshirt en zwarte viltstift in de hand.

Cruijff was er ook al en zonder om te kijken naar de beveiliging, de vele genodigden, ministers en de gouverneur, liep ik zomaar op Cruijff af om een handtekening te vragen. ,,Natuurlijk kan dat”, zei Cruijff maar op dat moment kwam de presentator van het suffe TV programma Blauw Bloed op ons af. ,,Dat kan nu niet, de Koningin komt eraan”, zei hij. ,,Och, nee joh‘’, zei Cruijff en zonder zich verder iets van de nerveuze presentator aan te trekken plaatste Cruijff zijn sierlijke krabbel op mijn Oranjeshirt. ,,Nummer 4 is van Rijkaard‘’, zei Cruijff nog. ,,Zet er dan een 1 voor‘’, antwoordde ik. En dat deed hij. Later op de dag ging ik bij mijn moeder langs. Zij zag mij binnenkomen en zei, zonder iets van mijn ontmoeting eerder die dag te weten, “volgens mij heb jij iets bijzonders meegemaakt vandaag”. ,,Ja”, zei ik.....

Arthur Rozendal

Volledig scherm Arthur Rozendal met zijn gesigneerde shirt.