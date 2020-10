John de Jong over PSV-transferperiode: ‘We zijn niet all-in gegaan’

In een door PSV geproduceerde reportage blikte technisch manager John de Jong nog eens rustig terug op de afgelopen transferperiode van PSV. ,,We zijn niet all-in gegaan”, zei hij desgevraagd tegen zijn interviewende collega. ,,We hebben verantwoord de juiste keuzes gemaakt en zijn tevreden dat we ervaring en kwaliteit aan de selectie hebben toegevoegd.”

De Jong ging alle inkomende en uitgaande transfers nog eens af en vertelde onder meer dat hij op de slotdagen van de transfermarkt nog druk bezig was om een eventuele vervanger voor Timo Baumgartl aan te trekken. De Duitser ging niet naar Fulham en daardoor moest De Jong een aantal lijntjes weer doorknippen. De komst van Ibrahim Sangaré achtte hij in het begin van de zomer niet haalbaar, maar hij kreeg hoop toen hij niet rondkwam met buitenlandse club. ,,Mede door timing hebben we hier toe kunnen slaan.”

Max

Dat Philipp Max naar PSV kwam, achtte hij ook niet makkelijk. ,,De tijd waarin we leven, heeft geholpen om hem hierheen te halen. Het heeft lang geduurd, dat wel. Op een gegeven moment lagen de gesprekken zelfs tien dagen stil. We zijn op een gegeven moment weer gaan bellen, met de zaakwaarnemer en met FC Augsburg.’’ Uiteindelijk kwam het alsnog rond, ver nog voor de komst van Mario Götze. ,,Mario heeft zelf de beslissing genomen om hier te komen spelen. Ik moest de mogelijkheid openhouden dat het op de laatste dag nog kan en de kaders bewaken. Op de laatste dag heeft Roger (Schmidt, red.) mij gebeld met de vraag of het nog kon. De credits zijn voor hem.” Dat Marco van Ginkel terug zou komen, had aanvankelijk niet de hoogste prioriteit, gaf De Jong aan. Toch is hij blij dat alle partijen elkaar hier konden vinden, inclusief eigenaar Chelsea.

Lammers

De uitgaande transfer van Sam Lammers zat duidelijk niet in de planning. ,,Hij zat in onze plannen. Ineens was er een onzeker moment waarop de interesse van een ander team duidelijk werd. We dachten mondeling akkoord te zijn en dachten ook zeker te zijn van het tekenen, maar ik ben altijd wel voorzichtig. Uiteindelijk kwam Atalanta om de hoek, Sam wilde er graag heen en het heeft geleid tot een transfer. Ik gun hem het beste en het is mooi dat hij al drie keer is ingevallen en een mooie goal heeft gemaakt.”

Dat Armindo Bruma en Ritsu Doan zijn verhuurd, bezorgde hem geen hoofdbrekens. ,,We hoeven er niet omheen te draaien, het zijn geen succesverhalen nog geweest. Bruma speelt met Olympiakos in de Champions League. Hij wil zich revancheren en in de Portugese selectie knokken. Daar heeft hij de kans voor en we gaan zien wat dat wordt. Ritsu gaat in de Bundesliga spelen, met in zijn achterhoofd een eventueel WK en de Olympische Spelen. Hij wilde meer zekerheid op speelminuten. Alles overwegende, heb ik besloten om mee te werken.”