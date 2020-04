John de Wolf: ‘Ik zie licht aan het einde van de tunnel’

Door Mikos Gouka



John de Wolf veegt het zweet van zijn voorhoofd. En niet zonder reden. De assistent-trainer van Feyenoord heeft er net 23 kilometer ‘behoorlijk doorstappen’ op zitten. Nee, geen hardlopen. ,,Want dat gaat niet meer’’, zegt hij. Een hinderlijk souvenir uit zijn tijd bij Wolverhampton Wanderers, waar hij in de jaren 90 een zware knieblessure opliep. ,,Eigenlijk ging het de laatste jaren wel weer aardig met die knie, tot de uitwedstrijd tegen FC Groningen dit seizoen.’’



Voor de goede orde: de 57-jarige De Wolf speelde die middag niet, maar zat die wedstrijd in november gewoon naast hoofdcoach Dick Advocaat. ,,Mijn stoeltje klapte opeens om. Ging mijn hak tegen mijn billen aan, dat had ik al sinds de jaren 90 niet meer gekund. Kon ook eigenlijk niet meer. Natuurlijk deed het pijn, maar dan ben je toch weer voetballer. Je laat het niet merken. In de rust heeft clubarts Casper van Eijck er twee pijnstillers in gegooid. Af en toe probeer ik te joggen, maar dat gaat moeizaam. Lekker doorwandelen is mijn uitlaatklep. Een manier om de mind sterk te houden. Ik ben een vroege vogel, ga er in de ochtend al op uit. En dan minimaal tien kilometer. De Vierdaagse van Nijmegen? Die gaat ook niet door toch? Nee, dat is niets voor mij. Maar ik voel me er wel lekker bij. Ik heb het altijd gedaan. Waren we op vakantie in Italië, zat ik om kwart voor zes ’s ochtends op de fiets. Of Nederlanders dan vroegen of het wel goed met me ging? Die kwamen pas uit bed als ik al terug was en gedoucht, hahaha.’’