John Heitinga niet blij met Ajax-fans die ‘bommen op Rotterdam’ zingen: ‘Er moet wederzijds respect zijn’

,,De eerste dertig minuten speelden we heel goed met veel druk op Heerenveen", aldus Heitinga bij ESPN. ,,Ik ben er weleens kritisch op dat we te veel kansen missen, maar nu was bijna alles een goal. Ik zag een fris Ajax met een hoog baltempo, veel positiewisselingen, agressieve druk vooruit en balveroveringen, waarbij we telkens de snelste weg naar de goal pakten. Zo willen we het zien. Zo willen we verder. Ik heb genoten van dat Ajax.”

Heitinga sprak vol lof over Steven Bergwijn, die eindelijk weer eens scoorde en uitblonk in Heerenveen. ,,Om hem was de laatste tijd een hoop te doen. Iedereen vindt wat over zijn vorm. Ik zeg maar altijd: doe de dingen die je goed kan en dan komt het vanzelf naar je toe. ‘Stevie’ heeft exceptionele kwaliteiten waar we nog veel plezier van gaan beleven. Er zijn maar weinig spelers die dat op dat tempo kunnen. Ik vond het ook vooral jammer dat hij die tweede niet maakte, dat was een geweldige actie.” Met dat laatste doelde de trainer op een schot op de paal van Bergwijn.

Volledig scherm John Heitinga. © Pro Shots / Niels Boersema

Drie wissels voor rust

,,We moeten in de eerste helft eigenlijk al verder weglopen, al klinkt dat misschien een beetje gek", ging Heitinga verder. Zijn collega Kees van Wonderen wisselde al voor rust drie keer, iets wat Heitinga vooral een compliment voor Ajax vond. ,,Dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt in mijn prille loopbaan als trainer. Je weet dat ze dan alles opportunistischer gaan spelen. Dat tegendoelpunt vlak voor rust is dan weer zonde, want daarmee houden ze een sprankje hoop. Het was aan ons om dat weer te ‘killen’ en dat deden we met de 1-4.”

,,Daarna werd het bij vlagen erg slordig. De veldbezetting was in de tweede helft niet goed en daar zijn we kritisch op.” In de slotfase pakten nog een paar Ajax-spelers op knullige wijze een gele kaart. ,,Wij weigeren om te verliezen en doen er alles aan om te winnen. Maar dat is een bepaalde frustratie die je de baas moet zijn, zeker bij die stand", aldus Heitinga, die ook alvast voorzichtig vooruitkeek naar de clash met Feyenoord van volgende week zondag. Of Ajax op eigen veld de favoriet is? ,,Natuurlijk zijn wij thuis de favoriet. We komen van ver. Zes weken geleden sta je vijfde en nu ben je in ieder geval voor eventjes koploper.”

Spreekkoren

Op de persconferentie reageerde Heitinga ook op spreekkoren die in het stadion te horen waren in aanloop naar de clash met de aartsrivaal. Zo was er vanuit het uitvak ‘Bommen op Rotterdam’ te horen. ,,Ik heb het zelf niet gehoord. Maar als dat zo is, dan is dat natuurlijk niet goed. Er moet wederzijds respect zijn.", aldus Heitinga.

Ajax betreurt dat het op 5 april geen supporters mag meenemen naar Feyenoord voor een duel in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Maar een deel van de aanhang van de club uit Amsterdam liet in Heerenveen blijken waarom er al jaren geen bezoekende fans welkom zijn bij de Klassieker.

,,We kunnen nu heel erg het vergrootglas erop leggen, maar we moeten kijken hoe we elkaar nog beter kunnen helpen in de maatschappij", zegt Heitinga. ,,Dit soort spreekkoren hoor je natuurlijk liever niet, ook al heb ik het dus niet gehoord. Maar het moet niet.”

Tadic: ‘Worden elke week scherper’

Aanvoerder Dusan Tadic zag voor én na rust een compleet ander Ajax. ,,In de eerste helft was het heel goed van onze kant", aldus de Serviër. ,,Maar we kijken natuurlijk ook vooral naar de slechtere dingen, want we willen beter. Dan zie ik dat we in de tweede helft heel wat slordige momenten hebben, waarmee we Heerenveen weer hoop geven op een resultaat. Dan gaan zij denken dat ze met opportunistisch spel misschien nog wat kunnen bereiken. We moeten blijven voetballen, dat is iets wat we gaan analyseren en hopelijk beter gaan doen.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Tadic was bij de 0-3 van Bergwijn aangever. ,,Ik ben extra blij voor Steven, want hij was in de vorige wedstrijden een paar keer erg ongelukkig. Hij is zo'n goede afmaker", sprak de assistkoning van Ajax. ,,Of ik nou een goal maak of een assist geeft maakt niets uit. Het gaat erom dat Ajax wint. We worden week na week scherper en dat is goed, want er moeten bekers gewonnen worden. Iedereen is fit voor de Klassieker en tegen Feyenoord zien we zeker kansen. In een volle Johan Cruijff Arena is Ajax altijd de favoriet, het maakt niet uit tegen wie we spelen.”

Volledig scherm Dusan Tadic feliciteert Steven Bergwijn met zijn treffer. © Pro Shots / Ron Baltus

Bergwijn: ‘Geniet weer van het spel’

Bergwijn was één van de uitblinkers aan Amsterdamse zijde in het Abe Lenstra Stadion. Hij was (op fraaie wijze) weer eens trefzeker en miste een kans op meer, toen hij de paal raakte. ,,Het voelde heerlijk, want het is altijd lekker om te scoren. Ik wist dat ze een sliding gingen maken, wipte de bal over de verdediger en schoot hem door de benen van de keeper binnen. Het was ook een heerlijke bal van Dusan.”

,,Ik geniet weer van het spel en heb er plezier in, dat is het belangrijkste. Het is mooi hoe het op het moment gaat", aldus Bergwijn, die in de slotfase gewisseld werd maar zei verder geen fysieke klachten te hebben richting de Klassieker.

Taylor: ‘Alles in eigen hand’

Ajax speelt dit seizoen nog tegen Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente. Feyenoord treft alleen nog met Ajax een ploeg uit de top vijf van de eredivisie. Maar voor Kenneth Taylor maakt dat de ploeg uit Rotterdam nog niet de favoriet voor de landstitel. ,,Wij hebben alles nog in eigen hand. Als we alles winnen, dan zijn we zeker kampioen”, zei hij. ,,Natuurlijk klinkt dat simpeler dan het is. Maar het is wel zo.”

Taylor werd vorige week gepasseerd voor het duel met NEC, maar kreeg in Heerenveen de voorkeur boven Davy Klaassen. ,,De trainer heeft me uitgelegd waarom ik vorige week niet begon. Ik moet daarmee dealen”, zei de international die na de terugkeer van Edson Álvarez weer op zijn favoriete positie links op het middenveld speelt. ,,Als verdedigende middenvelder moet ik op veilig spelen. Maar als dat nodig is, dan speel ik daar. Maar linkshalf is wel mijn beste positie.”

Taylor maakte het vierde doelpunt van Ajax in Heerenveen. ,,Maar die 3-0 van Bergwijn was wel de mooiste”, erkende ook hij. ,,Eerst lift hij de bal omhoog en hij hoe het dan afmaakt. Dat was echt zo bedoeld.”

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.