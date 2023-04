John Heitinga wil duidelijkheid van Ajax: ‘Geef mij een reden waarom Timber, Álvarez en Kudus zullen blijven’

Met videoDoor het machtsvacuüm en de onrust bij Ajax weet trainer John Heitinga niet hoe zijn nabije toekomst en die van zijn sleutelspelers eruitziet. ,,Gaan we de Champions League of Europa League in? Wanneer gaan we kijken naar gerichte aankopen? Wat gaan Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus doen? Er is best veel urgentie om snel beslissingen te nemen.”

Tijdens een online persconferentie met de schrijvende pers geeft Heitinga een inkijkje achter de schermen bij Ajax, dat al vijftien maanden zonder permanente voetbaldirecteur zit en al langer een vaste commissaris technische zaken mist. De eind januari, na het ontslag van Alfred Schreuder, gepromoveerde Heitinga leek de clubleiding wat tijd te verschaffen. Maar na dik twee maanden, een dag nadat de club de breuk met technisch manager Gerry Hamstra heeft bekendgemaakt en een dag voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord, ziet hij zichzelf, de staf en de selectie omringd worden door vraagtekens.

Lees ook:

• Ajax-coach John Heitinga vindt Feyenoord de favoriet voor bekerklassieker tegen Ajax: ‘Presteren nationaal en internationaal’

,,Je voelt de onrust”, steekt Heitinga van wal. ,,Op het moment dat de club bij mij kwam om Alfred Schreuder te assisteren, heb ik in eerste instantie ook nee gezegd omdat ik de onrust al voelde. Vervolgens ben ik toch het technische verhaal gaan aanhoren en heb ik besloten om mijn club te helpen. Dan zie je hoe onvoorspelbaar het is. Waar je het liefst voor de weg van de geleidelijkheid kiest en eerst wil assisteren, sta je de volgende dag, na het gelijkspel tegen Volendam en het ontslag van Alfred, ineens voor de groep.

,,Dan probeer je te helpen en je zo goed mogelijk voor te bereiden op elke wedstrijd. Dat doe ik nu door van dag tot dag te kijken. Daar ben ik eerlijk in, terwijl ik juist een trainer ben die naar het gehele plaatje en de langere termijn probeert te bekijken. Als je daarnaar kijkt, weet je dat op 28 juni de voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer begint. Je speelt nu de halve finale van het bekertoernooi en hebt straks nog zeven eredivisiewedstrijden, maar je moet alweer naar de compositie van het nieuwe seizoen kijken.”

Quote Blijf ik zitten of komt er een nieuwe hoofdtrai­ner? Je voelt de onrust wel John Heitinga

Dat valt niet mee, weet de jonge trainer met een aflopend contract inmiddels. Heitinga ziet dat de club na het afketsen van de komst van Julian Ward van Liverpool nog altijd zonder nieuwe voetbalbaas zit. ,,Wie wordt de nieuwe technisch directeur?”, vraagt Heitinga zich dan ook hardop af. ,,En blijf ik zitten of komt er een nieuwe hoofdtrainer? Dus je voelt de onrust wel. Je wilt de groep dusdanig herformeren dat als je Champions League wil spelen, je ook een aardige groep hebt staan.”

Heitinga begon met zeven eredivisiezeges op rij bij de landskampioen, maar kon daarna niet voorkomen dat Feyenoord een voorschot nam op de titel. ,,Ik ben erin gestapt om het maximale eruit te halen. Ik zal me dus nooit achter de onrust verschuilen, want dit is voor mij ook een kans. Maar ik moet wel roeien met de riemen die ik heb. Ik probeer elke dag het maximale uit staf en spelers te halen. Dat doe ik van dag tot dag. Wat ik zeg: het is tijd dat er duidelijkheid komt voor iedereen.”

Volledig scherm John Heitinga. © Pro Shots / Toon Dompeling

Voelt hij zichzelf bungelen? ,,Ik heb een afspraak met de club dat ik in elk geval tot het eind van het seizoen trainer ben. Ik kijk wel naar een stukje afbreukrisico. Ik heb intern ook aangegeven: je kunt me pas echt beoordelen en veroordelen als ik mijn groep en staf zelf ook kan samenstellen. Eerder dit seizoen zat ik als jongen van de club nog op de tribune. Uiteindelijk zal de club een beslissing moeten nemen. En duidelijkheid is het allerbelangrijkste. Maak een keuze. Die kan goed of fout uitpakken, maar maak een keuze.”

Nieuwe technisch directeur?

Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren voor er een nieuwe technisch directeur (daarvoor voert algemeen directeur Edwin van der Sar nu gesprekken met de Duitser Sven Mislintat) is aangesteld. De nieuwe voetbalbaas zal immers ook moeten besluiten of Heitinga capabel is om Ajax ook komend seizoen te leiden. Dat niet alleen, want ook de selectie had al vorm moeten krijgen, vindt ook Heitinga.

Quote Wat gaat er met Timber, Álvarez en Kudus gebeuren? Geef mij een reden waarom ze zullen blijven. We moeten ze wat kunnen bieden John Heitinga

,,Voor je het weet, sta je aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De spelers gaan straks richting de Nations League. Dan zie je de internationals halverwege juli pas terug. Je moet bouwen. Je hebt straks zes tot acht weken voorbereiding nodig. Gaan we wel de Champions League of toch de Europa League in? Moeten we dan eerder starten? Er zijn zoveel dingen waarin we snel duidelijkheid moeten krijgen. Je moet naar de staf kijken, naar gerichte aankopen, naar wie in de selectie zitten en blijven.”

Heitinga voelt de onrust sinds het vertrek van Marc Overmars, bijna vijftien maanden geleden. ,,Hij en Erik ten Hag gaven elkaar rugdekking en steun. Toen is er wat moois gegroeid.” Na het vertrek van de twee-eenheid volgde een mislukte transformatie van het elftal. Een handvol basisspelers vertrok. Drie spelers kregen hun droomtransfer nog niet, weet Heitinga. ,,Ik spreek mijn zorgen intern wel uit. Wat gaat er met Timber, Álvarez en Kudus gebeuren? Geef mij een reden waarom ze zullen blijven. We moeten ze wat kunnen bieden. Dit zijn allemaal dingen die we snel op orde moeten hebben.”

Quote Er komt wel een punt dat ik de regie zelf in handen neem John Heitinga

Spelers met vragen zijn er ook. Na het vertrek van Hamstra zal Heitinga ze doorverwijzen naar Klaas-Jan Huntelaar en Edwin van der Sar. ,,Ik kan ze niet de duidelijkheid geven die ze die willen, want ik weet ook niet of ik er volgend seizoen zit. Je moet ook naar de lange termijn kijken. Naar huurlingen, naar spelers van Jong Ajax. Ga je daar wel of niet mee verlengen? Er is best wel urgentie om snel beslissingen te nemen.”

Gaat Heitinga dat zelf ook doen, als duidelijkheid over zijn toekomst uitblijft? ,,Er komt wel een punt dat ik de regie zelf in handen neem. Gerry is net weg. Ik verwacht dat er wel snel meer duidelijkheid zal komen. Als ik een besluit neem, zal ik dat eerst intern bespreken. Ik wil graag hoofdtrainer van Ajax blijven, maar je kijkt ook naar het afbreukrisico. Hoe gaat het eruitzien? Wat zijn de lijstjes, nationaal en internationaal? Wie gaat daarin de regie krijgen? Het is een feit dat het onrustig is. Dit is de situatie waarin we zitten. Mijn aandacht gaat vol naar de spelers. Wat er boven me gebeurt, daar heb ik niet veel invloed op. En ik ga ervan uit dat ze daar de juiste beslissingen nemen.”

Volledig scherm John Heitinga. © Pro Shots / Stanley Gontha

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.