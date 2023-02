John Heitinga wil zich laten gelden in Europa: ‘Zijn verwend geweest, Ajax haakte aan bij Europese top’

De hervatting van de Europese campagne tegen de Duitse stuntploeg Union Berlin, is voor Ajax een uitgelezen kans om weer van zich te doen spreken in Europa. Dat stelde John Heitinga een dag voor de Europa League-ontmoeting waarin hij waarschijnlijk weer kan beschikken over Steven Bergwijn.

Heitinga zag Ajax als coach van de beloften voor de winterstop roemloos uitgeschakeld worden in de groepsfase van de Champions League. Na de jaarwisseling werd trainer Alfred Schreuder ontslagen. Onder de overgehevelde Heitinga won Ajax, na een reeks van zeven eredivisieduels zonder zege, de laatste vier wedstrijden. Donderdag staat hij als jonge trainer voor zijn debuut op het Europese toneel.

Voor het tweeluik met Union Berlin hoeft Heitinga zijn ploeg niet te motiveren, stelde hij woensdag op de persconferentie. ,,Dat zou gek zijn. Op zo’n podium, voor dik 50.000 toeschouwers. Ik denk wel dat dit een moment is waarop je jezelf weer kunt introduceren. De afgelopen jaren zijn we natuurlijk verwend geweest, met geweldige optredens in de Champions League ook. Ajax haakte aan bij de Europese top. Nu moeten we verder in de Europa League. Dan is dit het moment dat je je tegen deze tegenstander opnieuw moet introduceren.”

Daarvoor krijgt Ajax volgens Heitinga ook een waardige tegenstander voor de kiezen. De oud-speler van Hertha BSC zag voormalig rivaal Union de voorbije jaren flinke stappen maken in Duitsland en in Europa. ,,Union heeft een heel sterk collectief. Dat moet ook wel als je slechts één punt achter Bayern München staat. Ik vind het indrukwekkend wat ze laten zien. Ze vechten voor elkaar en strijden tot de laatste minuut. Dat zie je ook terug in de vele goals die ze in de laatste minuten maken.”

,,Ze kunnen ons in de omschakeling en bij dode-spel-momenten pijn doen”, vervolgde Heitinga, wetende dat dat dit seizoen juist de achilleshielen van Ajax bleken te zijn. ,,Het is aan ons om gedisciplineerd en geconcentreerd te zijn. Onze veldbezetting en de onderlinge afstanden moeten kloppen. We weten hoe sterk ze zijn. Ook bij spelhervattingen. Dan is het aan ons om die niet weg te geven.”

Union was in 2017 nog actief in de tweede Bundesliga. Na de aanstelling van Urs Fischer promoveerde de cultclub. Plek elf, zeven en vijf volgden. Dit seizoen geldt Union vooralsnog zelfs als grootste uitdager van Rekordmeister Bayern. Dat bevestigden de Oost-Duitsers afgelopen weekend nog door de ongeslagen reeks van concurrent RB Leipzig te beëindigen en daarmee de eerste doelstelling van veertig punten al te behalen.

Heitinga hoopt dat Ajax de serie zeges wel weet door te trekken tegen Union, ook met het oog op het uitduel van volgende week. ,,We moeten proberen om morgen een goede uitgangspositie te creëren om het in Berlijn af te kunnen maken.”

Steven Bergwijn

Daarvoor hoopt Heitinga ook weer te kunnen beschikken over Steven Bergwijn, die tegen RKC zondag ontbrak met bovenbeenklachten. De linksbuiten trainde woensdag weer volledig mee. Toch houdt de trainer een kleine slag om de arm: ,,We moeten het over de nacht tillen en morgen kijken of hij geen reactie heeft gehad. Daar hopen we op, want Steven is natuurlijk een extra wapen voor ons.”