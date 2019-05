John Stegeman verlaat GA Eagles en wordt nieuwe trainer bij aartsrivaal PEC Zwolle

updatePEC Zwolle heeft in de persoon van John Stegeman een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 42-jarige oefenmeester van aartsrivaal Go Ahead Eagles tekent voor twee seizoenen in Zwolle met een optie voor nog een jaar en is de opvolger van Jaap Stam, die naar Feyenoord vertrekt.

Stegeman was afgelopen seizoen trainer van Go Ahead Eagles met wie hij gisteravond promotie naar de Eredivisie net misliep. Daarvoor was de oefenmeester jarenlang werkzaam bij provinciegenoot Heracles Almelo. In Zwolle begint Stegeman op 22 juni (start voorbereiding) aanstaande als hoofdtrainer aan een nieuw hoofdstuk in zijn trainerscarrière. PEC laat weten dat voor de start van die voorbereiding een persconferentie zal worden gehouden met de nieuwe trainer.

Nijkamp

Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle: ,,John heeft de afgelopen jaren zijn sporen verdiend in het betaald voetbal. Door zijn inspirerende wijze van leiding geven, in combinatie met een aanvallende maar realistische speelstijl waar wij bij PEC Zwolle liefhebber van zijn, heeft hij veel indruk op ons gemaakt. Zijn aanstelling past bij de filosofie van onze club en John is wat ons betreft een hoofdtrainer die past in het rijtje Art Langeler, Ron Jans, John van ’t Schip en Jaap Stam.”

Stegeman

John Stegeman ziet PEC Zwolle vooral als een mooie kans: ,,Na een mooi seizoen bij Go Ahead Eagles, waarin het op een haar na niet lukte om te promoveren, komt er voor mij persoonlijk nu een mooie kans om bij een stabiele eredivisieclub aan de slag te gaan. Als hoofdtrainer wil ik met mijn team en selectie er alles aan doen om de club de komende jaren verder te laten groeien. Op zaterdag 22 juni starten we met de voorbereiding op hopelijk een heel mooi seizoen.”

Bosvelt

,,Als club betreuren we het verstek van Stegeman‘’, aldus Paul Bosvelt, technisch manager bij GA Eagles. ,,Hij speelde een belangrijke rol bij de wederopstanding van de club dit seizoen, die bijna tot de eredivisie leidde dinsdagavond. John heeft deze keuze gemaakt en het is aan ons om een geschikte opvolger te vinden.‘’

Stegeman ging dinsdag met Go Ahead Eagles onderuit in een krankzinnig duel met RKC Waalwijk. De Brabanders wonnen met 4-5 en promoveerden zo naar de eredivisie. PEC ging in eerste instantie voor Maurice Steijn als nieuwe trainer, maar Steijn kwam er niet uit met de club.

Direct na het uitkomen van de pikante overstap reageerden fans van beide clubs op het nieuws. Freddy Eikelboom, de voorzitter van de supportersvereniging van PEC Zwolle verwelkomt Stegeman bij ,,de mooiste club van Nederland.”