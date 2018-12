Johnsen kopt AZ in extremis langs Excelsior

Door Nik Kok

In de eerste wedstrijd na de bekendmaking van het feit dat trainer John van den Brom bij AZ bezig is aan zijn laatste seizoen in Alkmaar, kwam zijn ploeg moeizaam op gang. Tegen Excelsior was AZ weliswaar de betere ploeg maar de opponent kwam op voorsprong. Een fijn schot van Dennis Mahmudov van grote afstand was teveel voor doelman Marco Bizot. Voor Mahmudov al zijn tweede goal buiten de zestien dit seizoen.

Guus Til herstelde voor rust de verhoudingen toen hij een voorzet van Thomas Ouwejan van dichtbij binnen kon werken: 1-1. AZ drong aan, ook in de tweede helft, maar was eenmaal in de zestien vaak niet dwingend genoeg. Til kwam net te kort door de inmenging van Excelsior-keeper Alessandro Damen. De aanvoerder had de bal vlak voor tijd ook nog voor het intikken maar hij faalde van dichtbij. Het zich ver naar achteren teruggetrokken Excelsior zag spits Ómarsson een teen te kort komen voor een treffer maar kende in keeper Damen een uitblinker.

Wat betreft het aantal kansen van AZ en het overwicht van die ploeg deed de wedstrijd denken aan de editie van vorig seizoen toen AZ een recordaantal van maar liefst 26 (!) hoekschoppen niet in een overwinning om kon zetten. Sterker nog, toen verloren de Alkmaarders met 2-0.

Nu zorgde zomeraanwinst Bjørn Johnsen voor het nodige plezier bij AZ. Dat was de Noor sinds hij deze zomer was overgenomen van ADO Den Haag nog niet vaak gelukt. Zijn kopbal was onhoudbaar voor doelman Damen.

Voor de afzwaaiende Van den Brom wordt het nog een hels karwei om iets te maken van zijn laatste seizoen. Daarvoor ontberen de AZ-spelers momenteel de nodige vorm. Dinsdag tegen PEC Zwolle mag de club een ronde verder proberen te komen in het bekertoernooi.

AZ heeft door de overwinning, tenminste voor één dag evenveel punten als FC Utrecht.