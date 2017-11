Jones bedankt Legioen voor ontroerende lichtjesactie

De doelman van de landskampioen verloor gisteren exact zes jaar geleden zijn zesjarige zoontje Luca aan leukemie. De fans steunden de Australiër door in de twaalfde minuut van de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo allemaal de lichtjes van hun telefoons aan te zetten.



,,Voor de wedstrijd was mij verteld dat de supporters iets van plan waren'', zegt Jones. ,,Tijdens de wedstrijd moest ik natuurlijk gefocust zijn, maar het was onmogelijk om al die lichtjes niet te zien. Mijn vrouw zat ook in het stadion en deze steun en support is voor ons heel fijn. Daar wil ik de supporters graag voor bedanken. Mooi dat ze aan Luca denken.''



De ontroerende lichtjesactie kon echter niet verbloemen dat de doelman bij de gelijkmaker van VVV - voor de zoveelste maal dit seizoen - er niet goed uit zag. De overgrote meerderheid die heeft gestemd op de poll vindt dan ook dat Jones tussen de palen moet plaatsmaken voor Kenneth Vermeer.