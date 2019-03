Jong Ajax en Jong AZ blijven steken op remise

Jeremy Helmer bracht de bezoekers uit Alkmaar op voorsprong. Noah Lang maakte gelijk op sportpark De Toekomst in Amsterdam.

De beste kansen waren voor Jong Ajax. Doelman Rody de Boer mag terugkijken op een uitstekend debuut voor Jong AZ. Hij kwam vorige zomer over van Telstar maar stond lang aan de kant met een schouderblessure.

Dani de Wit viel al in de openingsfase uit bij de thuisploeg met vleeswond bij zijn knie. Hij mocht vorige week nog invallen bij het eerste elftal in het uitduel met Real Madrid in de Champions League.