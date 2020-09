Jong Ajax pakt in Deventer eerste punten, Roda JC boekt tegen FC Dordrecht derde zege

De achttienjarige middenvelder Kenneth Taylor maakte tien minuten voor rust de 0-1 namens de talenten van Ajax. Zijn leeftijdsgenoot Brian Brobbey, de ijzersterke spits van Jong Ajax, maakte een kwartier na rust de 0-2. Go Ahead Eagles kreeg in de eerste van zes minuten blessuretijd nog een uitgelezen kans om het nog spannend te maken, maar aanvoerder Jeroen Veldmate schoot de strafschop hoog over het doel. Victor Jensen maakte er in de 94ste minuut ook nog 0-3 van na een fraai hakje van zijn landgenoot Christian Rasmussen, die een kwartier voor tijd inviel voor aanvoerder Brobbey. Max de Waal van Jong Ajax kreeg in minuut 97 nog een rode kaart.

Roda JC boekte de derde overwinning in vier wedstrijden. Het team van Jurgen Streppel won in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade met 4-0 van FC Dordrecht. Roland Alberg (penalty) en Jordy Croux scoorden in minuut 34 en 35, waarna linksback Amir Absalem in de 52ste minuut de 3-0 maakte. Bij die stand kregen coach Streppel en nieuwkomer Erik Falkenburg (overgekomen van ADO Den Haag) een rode kaart, maar met tien man zorgde Stefano Marzo in de 94ste minuut nog wel voor de 4-0 eindstand.