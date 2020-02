Jong Ajax speelt met armzalig Go Ahead

wedstrijdverslag Armzalig GA Eagles gaat er dik af tegen Jong Ajax

21:50 Go Ahead Eagles kan de aspiraties om een rechtstreeks promotieticket naar de eredivisie te bemachtigen voorlopig in de koelkast parkeren. De ploeg van trainer Jack de Gier verloor maandagavond in Amsterdam kansloos met 5-1 van Jong Ajax en is de aansluiting met de bovenste twee plekken in de Keuken Kampioen Divisie kwijt. Na 22 officiële duels zonder nederlaag weet Deventer weer wat verliezen is.