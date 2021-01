Jong Ajax zet povere reeks voort met verlies tegen opgeleefd TOP Oss

Pratto is duidelijk: ‘Ik wil Feyenoord graag helpen kampioen te worden’

2 januari Lucas Pratto is met een duidelijke doelstelling naar Feyenoord gekomen. ,,Ik wil de club graag helpen kampioen te worden”, zegt de 32-jarige spits uit Argentinië tijdens zijn eerste interview als speler van de club uit Rotterdam. ,,Dat is me bij andere clubs ook gelukt.”