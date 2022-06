Jong Oranje blijft op EK-koers: reserves komen pas na rust op gang tegen Jong Gibraltar

In en tegen Wales moet Jong Oranje zaterdag het ticket voor het EK in Roemenië en Georgië volgend jaar definitief veiligstellen. Bij een zege verzekeren de beloften zich van de eerste plek en daarmee ook het entreebewijs. Mede daardoor koos Van de Looi ervoor om tegen het nietige Gibraltar, dat in november nog met 0-7 werd verslagen door Jong Oranje, alle vaste krachten op de bank te houden.

Wie na acht maanden wel weer aan de aftrap verscheen, was Boadu. De spits van AS Monaco, die zich vorige maand verzoende met de bondscoach, beleefde een frustrerende avond. Met zijn houding, die Van de Looi eerder deed besluiten hem te passeren, was weinig mis. Met zijn afronding wel.

Volledig scherm De omhaal van Myron Boadu. © ANP

Zo miste Boadu voor rust een penalty. Toen hij even later de bal hoog ontving, raakte hij met een fraaie omhaal de lat. Dat was niet de enige keer dat het de aanvaller niet meezat. In de vele kansen die Jong Oranje in de eerste helft afdwong, stuitte Boadu nog twee keer op het aluminium. Daar had ook Elayis Tavsan al kennis mee gemaakt.

Zo beet Jong Oranje zich een helft lang stuk op de voetbaldwerg. Na de pauze liet Jong Oranje de hoop van Gibraltar op het eerste kwalificatiepunt alsnog snel en hard vervliegen. Daniël van Kaam brak de ban meteen, waarna de koploper via Daishawn Redan, Sepp van den Berg, Boadu, Brian Brobbey (invaller) en Tavsan alsnog uitliep naar een stevige score.

Irritatie

,,In de eerste helft kregen we al meer dan genoeg kansen”, zei Van de Looi bij ESPN. ,,Halverwege had het ook al 5-0 kunnen staan. Natuurlijk leidde het bij ons wel tot lichte irritatie, maar we wisten dat het wel goed zou komen. Gelukkig scoorden we meteen na rust en daarmee was het ook meteen gedaan. Vervolgens liepen we rustig verder uit en konden we al onze plannen wat wissels betreft uitvoeren zoals we dat van plan waren. Nu moeten we het in de komende wedstrijd afmaken.”