Jong Oranje-coach Michael Reiziger: ‘Toen ik Xavi en Iniesta zag, ben ik nog harder aan mijn techniek gaan werken’

Voetbalpod­cast | ‘Het is een boek waard hoe Ajax er zo'n puinhoop van maakt’

Oranje is te lief. Bij Ajax zijn ze dat zeker niet tegenover elkaar momenteel. Wijnaldum kiest ook voor de oliedollars en Antony zit niet in de selectie van Brazilië vanwege de aanklacht tegen hem. Het zijn de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt ze met Maarten Wijffels.