Jong Oranje donderdag bij EK-loting in pot 2

Jong Oranje hoort donderdag welke landen het gaat treffen in de groepsfase van het EK in Hongarije en Slovenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zit bij de loting in pot 2, samen met Italië, Denemarken en Portugal. Pot 1 bestaat uit de op papier sterkste landen: titelverdediger Spanje, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Omdat komende zomer ook het uitgestelde EK voor A-landen wordt gehouden, is het EK voor spelers onder 21 jaar opgeknipt in twee delen. De groepsfase vindt plaats van 24 tot en met 31 maart. De nummers 1 en 2 van de vier groepen gaan door naar de knock-outfase, die van 31 mei tot en met 6 juni wordt gehouden. De finale is in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

Jong Oranje plaatste zich als groepswinnaar voor het EK. De Nederlandse voetbaltalenten verloren in de groep alleen de slotwedstrijd in en tegen Portugal (2-1). Voor het eerst sinds 2013 zijn de beloften van Oranje weer vertegenwoordigd op een Europese eindronde. Zeven jaar geleden strandde de ploeg van de toenmalige bondscoach Cor Pot op het EK in Israël in de halve finales. Jong Oranje pakte in 2006 en 2007 de Europese titel met Foppe de Haan als coach.

De loting vindt plaats op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon en begint donderdag om 15.00 uur. De gastlanden Hongarije en Slovenië zijn al aangewezen als groepshoofd van respectievelijk poule A en B. De loting begint met pot 4 (Zwitserland, IJsland, Slovenië en Hongarije), gevolgd door pot 3 (Roemenië, Kroatië, Tsjechië en Rusland). Jong Oranje hoort daarna in welke poule het terechtkomt. Als laatste is pot 1 aan de beurt. Op basis van het speelschema worden de locaties van de wedstrijden bepaald.