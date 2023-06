Jong Oranje houdt na late gelijkmaker Brian Brobbey kans op kwartfinales EK in eigen hand

De opluchting was groot toen Brobbey tien minuten voor tijd de gelijkmaker bij de tweede paal binnen duwde. Daarmee poetste Jong Oranje alsnog de openingstreffer van André Almeida weg en hield het kwalificatie voor de kwartfinale in eigen hand. Om daar zeker van te zijn moeten de Nederlandse beloften dinsdag wel het stuntende Georgië verslaan. Het gastland poetste tegen België een achterstand van 0-2 weg (2-2) en leidt de ‘Groep des Doods'.

Quinten Timber kan niet meedoen tegen Jong Georgië. De aanvoerder kreeg tegen de Portugezen zijn tweede gele kaart van het toernooi en is geschorst.

In de openingsfase maakte de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi, net als in het openingsduel met de Belgen (0-0), nog wel frisse indruk. Dat resulteerde na een kwartier in een grote kans voor Brobbey. De spits van Ajax had de bal van dichtbij voor het inschieten, haalde - met de hoeken voor het uitkiezen - hard uit maar zag zijn pegel op de doellijn gekeerd worden door de Portugese keeper Celton Biai. Ook de rebound leverde vervolgens niets op.

Tot overmaat van ramp troffen de Portugezen even later wel doel bij de eerste (grote) kans. Wolves-aanvaller Pedro Neto werd in een uitbraak gevonden op links. Daar kreeg hij de tijd te wachten op aansluiting. Die vond hij in André Almeida. De middenvelder van Valencia was uit de rug van Quilindschy Hartman ontsnapt en duwde de voorzet de lange hoek in: 0-1.



De eerste tegengoal dit EK dwong Jong Oranje meteen tot actie. Een nederlaag betekende immers dat de beloften kwalificatie tegen gastland Georgië (dat na de stunt tegen Portugal op verlies afstevende tegen België) dinsdag niet meer in eigen hand zouden hebben. In aanloop naar het EK stelde Van de Looi ook nog benieuwd te zijn naar hoe zijn ploeg om zou gaan met tegenslag, waar in de ongeslagen kwalificatiecyclus amper sprake van was.

Wouter Burger voor Devyne Rensch

Bovendien kon de scheidende bondscoach - in tegenstelling tot twee jaar geleden - ook niet een handvol leiders aanwijzen. Waar zijn ongewijzigde basisploeg ook niet van overliep, was wedstrijdritme- en hardheid. Zo had de helft van zijn elftal afgelopen seizoen veel tijd op de bank of in de ziekenboeg doorgebracht in clubverband.



In het restant van de eerste helft wist Jong Oranje amper een vuist te maken. Ja, een aantal voorzetten werd nog wel de doelmond in geslingerd, maar daar hield de bezetting en de kopkracht van de ploeg niet over. Met verse en fitte krachten Milan van Ewijk en Wouter Burger voor Devyne Rensch en Quinten Timber kwam er wel meer muziek in het spel. De tonen daarvan klonken lang net zo slecht als de tunes die uit de speakers van het Mikheil Meshki stadion galmden.

Tot een kwartier voor tijd, toen Brobbey een splijtende pass nog niet tot goal promoveerde, maar Jong Oranje even later aan de verlossende gelijkmaker hielp. Met dank aan Micky van de Ven, die een corner van Kenneth Taylor doorkopte naar de tweede paal, waar het voor de spits van Oranje een koud kunstje was om zijn eerste EK-goal te produceren.

Bijna was Brian Brobbey al naar de kant gehaald

De spits stond op het punt om vervangen te worden door Thijs Dallinga, maar vlak daarvoor trof hij doel. ,,Ik ben er uiteraard blij mee”, aldus de nummer negen, die geen tijd had voor een feestje na zijn goal. ,,Het stond natuurlijk 1-1, ik wilde gelijk de bal oppakken en doorgaan.” Er is binnen de spelers van Jong Oranje veel vertrouwen in het behalen van de kwartfinale. ,,Ik voel me goed, iedereen voelt zich goed, denk ik. We moeten het de laatste wedstrijd laten zien, die moeten we ook gewoon winnen. Als we die winnen, gaan we de kwartfinale halen", zei hij bij de NOS.



Belangrijker nog was dat die goal een punt opleverde, ook omdat keeper Bart Verbruggen in blessuretijd Portugese invaller en Ajax-aanvaller Francisco Conceição in de korte hoek van de winnende goal afhield. Door de tweede remise houdt Jong Oranje kwalificatie voor de kwartfinale in eigen hand. Dinsdag kan zelfs een derde gelijkspel tegen Georgië, dat tegen België verderop in Tbilisi een 0-2 achterstand goedmaakte, een plek in de knock-out-fase en een zege groepswinst opleveren.

