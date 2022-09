Jong Oranje komt niet tot scoren in troosteloze ambiance in Roemenië: ‘Geen leuke avond’

Jong Oranje heeft de tweede oefenwedstrijd van deze week niet weten te winnen. In een troosteloze ambiance in Cluj werd het 0-0 tegen Jong Roemenië.

Op een ongekend slecht veld in Roemenië maakten Jong Oranje en Jong Roemenië er bepaald geen spektakel van. De formatie van Erwin van de Looi had wel het meeste balbezit, maar kon dat nauwelijks omzetten in echt grote kansen. Joshua Zirkzee zag in de derde minuut wel al een bal van de lijn gehaald worden door de Roemeense defensie.

Vroeg in de wedstrijd ontsnapten de Nederlandse beloften aan een tegengoal nadat Kjell Scherpen en Sepp van den Berg elkaar in de problemen brachten en vlak voor tijd voorkwam Scherpen zelfs nog dat Jong Oranje de wedstrijd verloor. De doelman van Vitesse was de baas in een één-op-één-situatie. Zo moest Jong Oranje, waar Club Brugge-verdediger Bjorn Meijer nog inviel, genoegen nemen met een 0-0 gelijkspel.

,,Het was lastig, maar we hebben ook niet ons niveau gehaald", zei coach Van de Looi bij ESPN. ,,We waren niet goed aan de bal en kwamen er niet door, zowel door de as als langs de zijkanten. Tegen België hebben we heel goed gespeeld en nu tegen een tegenstander van minder niveau minder. Het EK duurt nog even, maar het was wel een zinvolle week.”

Quinten Timber

Quinten Timber, aanvoerder van Jong Oranje, sprak bij ESPN ineens van een moeizame avond. ,,Het was moeilijk kansen creëren tegen een stugge tegenstander. Het was geen leuke avond, maar we wisten vooraf al dat het moeilijk zou worden. Het veld hielp ook niet mee", zei de Feyenoord-middenvelder.

,,Je moet zelf zorgen dat je het tempo hoog houdt, maar dat lukte niet. Dan maak je het jezelf heel lastig. Aan de andere kant was dit ook een voorbereiding op het EK, dat ook hier gehouden wordt, dus uiteindelijk was het een goede oefenwedstrijd.”

Vrijdag won Jong Oranje nog wel van de leeftijdsgenoten uit België. Het werd toen 1-2 voor de formatie van Van de Looi door twee goals van Brian Brobbey. Net als Ryan Gravenberch stroomde hij het afgelopen weekend door naar het grote Oranje. Hij was er dus niet bij in Roemenië, waar Zirkzee nu de voorkeur kreeg in de punt van de aanval.

Het EK Onder-21 vindt volgend jaar plaats in Roemenië en Georgië. De Cluj Arena waar Jong Roemenië en Jong Oranje vandaag speelden is bovendien een van de speellocaties.