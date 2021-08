Jong Oranje maakt zich met 15 debutanten op voor nieuwe EK-cyclus

Jong Oranje sneuvelde in juni in de halve finale van het EK in Hongarije en Slovenië tegen de latere winnaar Duitsland. Daarmee kwam voor veel spelers meteen een eind aan hun verblijf bij de Nederlandse beloftenploeg. Voor de nieuwe kwalificatiereeks komen namelijk alleen spelers in aanmerking die deze eeuw geboren zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jurgen Ekkelenkamp, Sven Botman, Myron Boadu, Mitchel Bakker en Brian Brobbey.

Daarnaast neemt Van de Looi vijftien debutanten in zijn 23-koppige selectie op. Zo zijn Jay Gorter en Kenneth Taylor van Ajax voor het eerst opgeroepen. Zij krijgen gezelschap van oud-teamgenoten Quinten Timber (FC Utrecht), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen). Ook middenvelders Daniël van Kaam (Groningen) en Kenzo Goudmijn (Sparta) en doelman Fabian de Keijzer (Utrecht) ontvingen een eerste uitnodiging.

Volledig scherm Keeper Jay Gorter © Pro Shots / Ron Baltus

Zij zijn niet de enige, want Van de Looi stuurde ook de nodige uitnodigingen naar Engeland. Zo melden naast Hoever ook Ian Maatsen (Coventry City) en Sepp van den Berg (Preston) zich voor het eerst in de selectie van Jong Oranje. Dat geldt ook voor de in Duitsland actieve Jeremy Frimpong (Bayer Leverkusen) en Melayro Bogarde (Hoffenheim) en de voor het Belgische Anderlecht keepende Bart Verbruggen.

Jong Oranje opent de kwalificatiecyclus op dinsdag 7 september met een thuisduel. In de Adelaarshorst in Deventer is Jong Moldavië dan de tegenstander. De andere tegenstanders die de Nederlandse beloften moeten aftroeven in de strijd om een EK-ticket zijn Zwitserland, Wales, Bulgarije en Gibraltar. Het EK begint in juni 2023 in Georgië en Roemenië.

De definitieve selectie bestaat uit de volgende spelers:

Jay Gorter (Ajax), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Myron Boadu (AS Monaco), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Ian Maatsen (Coventry City FC), Daniël van Kaam (FC Groningen), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Jayden Oosterwolde (FC Twente), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Quinten Timber (FC Utrecht), Ludovit Reis (Hamburger SV), Daishawn Redan (Hertha BSC), Sven Botman (Lille OSC), Sepp van den Berg (Preston North End FC), Fodé Fofana (PSV), Brian Brobbey (RB Leipzig), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam), Melayro Bogarde (TSG 1899 Hoffenheim) en Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers FC).

