Jong Oranje verliest halve finale EK na dramatische start tegen Duitsland

Halve finale EK onder 21Jong Oranje heeft de halve finale van het EK verloren. Jong Duitsland won in Székesfehérvár met 2-1. Florian Wirtz (18) scoorde in de eerste acht minuten twee keer. Perr Schuurs deed halverwege de tweede helft iets terug namens Jong Oranje, maar een verlenging zat er niet in voor de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi.

Een paar tellen voordat de burentwist in gang werd gebracht, schreeuwde aanvoerder Dani de Wit nog een laatste keer: ‘Come on boys, gas erop nu’. Een halve minuut later liep Florian Wirtz de 0-1 van de Duitsers al binnen en weer zes minuten later had de door Peter Bosz bij Bayer Leverkusen gelanceerde middenvelder de Nederlandse missie al voortijdig verpulverd.



Brullen deden alleen de Duitsers gisterenavond in Székesfehérvár. Daar, op zo’n zeventig kilometer van Boedapest, was het veel te lang leeuwen tegen welpjes en senioren tegen beloften. Duitsland ageerde en als Jong Oranje al reageerde, gebeurde dat te laat en lief. De openingstreffer stond symbool voor de kansloze avond. Duitsland bouwde op volgens een simpel trainingspatroon. In de vijf duels die volgden, kwam elke speler in het oranje te laat.

En het vertrouwen en de honger leken in aanloop naar de kraker, die nooit een kraker werd, nog wel zo groot. 'Nu we zover zijn gekomen, moeten we het EK pakken ook', stelde Tyrell Malacia vol bravoure. De andere back, Jordan Teze, ging nog een stapje verder. Hij kon de EK-titel 'al een beetje ruiken'. Een halve finale was niet genoeg. Jong Oranje ging volgens Teze voor 'het hoogst haalbare' en daarvoor moesten en wilden de jeugdinternationals ook Duitsland 'aanpakken'.

Uitgerekend Teze zag de ballen en spelers langs hem heen vliegen. Als de Duitsers al werden aangepakt, dan deden ze dat zelf. Tegen het einde van de eerste helft bijvoorbeeld, toen Nico Schlotterbeck de bal in de maag van teamgenoot David Raum ramde. Schlotterbeck en middenvelder Salih Özcan lachten, terwijl hun teamgenoot op de grond crepeerde. Ook illustratief: Raum stond op, verbeet de pijn en raasde verder over de linkerflank.

Penaltyreeks in kwartfinale

Toen al zagen de Duitsers dat het goed zat. Dat ze de 120 minuten van maandag nog in de benen hadden, deed daar niets aan af. In de kwartfinale ontsnapte de ploeg van oud-international Stefan Kuntz, net als in de poulefase tegen Oranje, in de slotminuten. Ook in de penaltyreeks kwamen ze terug van een achterstand. Alle zes de EK-treffers maakten ze na het eerste uur.

,,We kennen Duitsers. Ze geven nooit op en kunnen zelfs 120 minuten gas geven", concludeerde Perr Schuurs vooraf dan ook. Wat hij ook wist, was dat de opponent - in tegenstelling tot het Franse sterrenensemble – niet teert op naam en individuele klasse maar op teamgeest en een ijzersterke toernooimentaliteit. Tegen Jong Oranje zette de mini-Mannschaft die Duitse status luister bij. Een hecht collectief gaf twee kansjes (Justin Kluivert en Myron Boadu stuitten op Finn Dahmen) weg, raakte zelfs drie keer het aluminium en had aan de goals van het toptalent Wirtz, die in maart nog met de A-ploeg mee mocht, voldoende.

Missie mislukt

Hoewel Schuurs nog voor de aansluitingstreffer tekende, kwam de EK-droom van Jong Oranje in Hongarije ten einde. De beloften gingen, ondanks een afwezigheid van acht jaar, voor niks minder dan de titel. Die missie mislukte, waarmee de cyclus weliswaar bij de voorlaatste halte met een harde dreun eindigde, maar ook veel goeds bracht. Jong Oranje raakte de afgelopen twee jaar het ene na het andere talent kwijt aan het Nederlands elftal. Met die gepromoveerde spelers en geblesseerde spelers had Van de Looi bijna een basisploeg kunnen formeren op het EK.

Jong Oranje ging ondanks alle mutaties onverstoorbaar verder. Tot de halve finale, toen de Duitsers, die in tien minikrakers de afgelopen dertig jaar pas één werden verslagen, dwarslagen. Driekwart van de groep is na het debacle jeugdinternational af en daarmee mogelijk zelfs uitgespeeld in het Oranje. Of zij moeten de komende jaren nog promotie maken, maar afgaande op gisterenavond in Székesfehérvár zullen dat er heel weinig zijn.



