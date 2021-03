Jong Oranje zal even niet willen denken aan wat er in de zomer van 2004 gebeurde

Jong Oranje weet dat het plaatsing voor de knock-outfase van het EK vanavond niet in de eigen hand heeft. Een doelpuntrijke salonremise op het andere veld wordt niet waarschijnlijk geacht, maar ondenkbaar is het zeker niet. Sla er de geschiedenisboeken maar op na.

De situatie van de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi is penibel te noemen. Na de gelijke spelen in de eerste twee duels is Jong Oranje bij de afsluitende groepswedstrijd, vanavond om 18.00 uur tegen Jong Hongarije, afhankelijk van wat er tegelijkertijd op het andere veld gebeurt. Als Jong Duitsland en Jong Roemenië het daar op een akkoordje gooien en met 2-2 of hoger gelijkspelen, is Nederland namelijk hoe dan ook uitgeschakeld. Ook al worden de Hongaren met 10-0 opgerold.

‘Kwestie van eer en passie’

Op het EK 2004 deed zich exact dezelfde situatie voor. Denemarken en Zweden zouden zich allebei plaatsen voor knock-outfase als de landen in het afsluitende groepsduel met 2-2 of hoger gelijk zouden spelen. In dat geval was Italië het kind van de rekening. De ‘Azzurri’ deden zelf in ieder geval wat ze moesten doen, door hun afsluitende groepsduel met 2-1 te winnen van Bulgarije. Maar ja, op het andere veld voltrok zich dus precies waar de Italianen bang voor waren.

Denemarken en Zweden waren destijds al enkele jaren via de brug over de Sont geografisch aan elkaar verbonden. En ook op het voetbalveld wisten beide landen elkaar te vinden. Vooraf spraken de bondscoaches nog sportieve woorden. ,,Een salonremise? Dat is een belachelijke gedachte”, aldus de Deense keuzeheer Morten Olsen. ,,We gaan het niet op een akkoordje gooien”, voegde zijn Zweedse collega Tommy Soderberg daaraan toe. ,,Het is een kwestie van eer en passie.”

Jon-Dahl Tomasson en Henrik Larsson

Maar Denemarken - Zweden eindigde die avond wel degelijk in 2-2. Bij rust stond het nog ‘slechts’ 1-0 voor de Denen, door een wonderschone goal van Jon-Dahl Tomasson. Vroeg in de tweede helft maakte Henrik Larsson, net als Tomasson een oud-Feyenoorder, vanaf de stip de gelijkmaker. Diezelfde Tomasson bracht de Denen weer op voorsprong, waarna het wachten was tot de 89ste minuut. Zweed Mattias Jonson voltrok het vonnis door van dichtbij de 2-2 binnen te werken.

De twee Scandinavische landen plaatsten zich voor de knock-outfase, de droevige en vooral boze Italianen moesten naar huis. Of er daadwerkelijk opzet in het spel was, is 17 jaar na dato niet te bewijzen. Bekijk onderstaande beelden, en oordeel zelf. Het is voor bondscoach Erwin van de Looi en zijn ploeg in elk geval te hopen dat zij het ‘Italië’ van dit EK gaan worden.

Samenvatting Denemarken - Zweden op het EK 2004:

