Jong PSV en MVV delen punten op koude Herdgang

‘Zes VAR-ingrepen goed, maar het gaat alleen over die ene fout’

16:55 Er was veel te doen over de niet gegeven strafschop bij Ajax – Heerenveen, maar over het algemeen deed de arbitrage het zo gek niet in een weekend waarin de VAR het maar druk had. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond legt uit wat er goed ging en wat beter gekund had.