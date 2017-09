Jong PSV gelukkige winnaar in levendige mini-Lichtstadderby

Jong PSV startte sterk en dat mondde na een kwartier uit in een goal van Sam Lammers. Rondom de zestien stuurde hij Augustine Loof simpel het bos in, om daarna prachtig uit te halen. Doelman Ruud Swinkels had geen schijn van kans en kon alleen maar toekijken hoe de gave trap van Lammers achter hem het net deed krullen. Daarvoor was een voorzet van Mauro Junior via Loof op de paal terecht gekomen.



Jong PSV kreeg na de 1-1 nog een paar meer kansen, maar het was FC Eindhoven dat terug in de wedstrijd kwam. Een door Mart Lieder van richting veranderde droge knal van Fries Schilder belandde achter gelegenheidskeeper Eloy Room van Jong PSV. Na de 1-1 was het duel meer in evenwicht en na rust was FC Eindhoven langdurig de betere partij. Het verstoorde de opbouw van Jong PSV vroeg en boekte succes. De beloften kwamen niet meer aan voetballen toe en hadden tot een kwartier voor tijd niet veel in te brengen.



Daarna kwam Jong PSV er toch weer gevaarlijk uit en zag vooral invaller Donyell Malen er sterk uit. FC Eindhoven kreeg ondertussen ook nog een paar kansen, maar onder meer door goed keeperswerk van Eloy Room bleef het 1-1. Vier minuten voor tijd was het Mauro Junior die de beslissing forceerde en in het strafschopgebied van FC Eindhoven de bal kon binnenschieten.