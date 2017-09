Jong PSV krijgt geen poot aan de grond tegen Ajax-beloften

Werkelijk geen moment zat er vrijdagavond een tastbaar resultaat voor Jong PSV in, tijdens het duel met de collega-beloften uit Amsterdam. De 'beloftenbattle' eindigde in een voor PSV pijnlijke 0-3 nederlaag en daar was niets op af te dingen. Ajax was vrijwel het hele duel dominant en hield de Eindhovenaren makkelijk van het doel van Benjamin van Leer. Jong PSV, met onder anderen Adam Maher en keeper Eloy Room in de gelederen, stelde teleur.

De 0-1 van Mateo Cassierra in de beginfase kwam totaal niet als een verrassing, de volgende goal van David Neres (vlak voor rest)evenmin. Ajax speelde de bal makkelijk rond en had heel weinig te duchten van het fysiek wat schriele PSV, dat ogenschijnlijk ontzag had voor de Amsterdammers. Tussen de beloften viel Maher, die op het middenveld een offensieve rol had, in de beginfase van de eerste helft niet of nauwelijks op. In de loop van het duel liet hij zich af en toe zien, maar zonder rendement. Marcel Ritzmaier, die net als Maher in deze transferperiode niet kon worden verkocht, zat het hele duel op de bank.



Jong PSV kwam in de slotfase wat beter in het duel, nadat de fysiek sterkere Laros Duarte en de driftige Joey Konings in het veld kwamen. Het duel was toen echter allang gespeeld, omdat Flemming net na rust de 0-3 op het veld had gezet. De PSV-beloften konden doelman Benjamin van Leer het hele duel nauwelijks verontrusten.