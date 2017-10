Jong Utrecht verslaat MVV in Galgenwaard

De tweede wedstrijd deze competitie in eigen huis leek voor Jong Utrecht lang op een gelijkspel uit te lopen, maar twee treffers van Nick Venema velden het lot over de bezoekers.

De beloften van coach Robin Pronk kwamen in de 19e minuut op achterstand, nadat de openingsfase zich in een laag tempo langs de 692 toeschouwers had voltrokken. Een kluts uit een corner voor de Limburgers viel voor de voeten van Atilla Yildirim, doelman Nick Marsman was kansloos op het schot van de speler, die in 2010 een blauwe maandag in de Domstad speelde.

De ontmoeting met MVV bouwde zich na een half uur op naar een aantrekkelijk slot van de eerste helft. Daarin zette Utrecht de Limburgers vast op eigen helft. Het overwicht in balbezit betaalde zich vlak voor rust uit in de gelijkmaker van Nick Venema. De aanvoerder uit Austerlitz, geselecteerd voor Oranje O19, schoot uit een corner onberispelijk binnen: 1-1. Bijna ging de thuisploeg rusten met een voorsprong, maar doelman Michael Verrips redde op een vrije trap van Jeredy Hilterman.

Opluchting

MVV ging direct na de pauze op zoek naar de winst. Jonathan Okita testte de kwaliteiten van Marsman, maar de benen van de sluitpost brachten redding. Dat de bezoekers niet voor een puntje naar Utrecht waren gekomen bleek even later opnieuw toen Joeri Schroijen naast poeierde. De thuisploeg haalde voor de derde keer in een kwartier opgelucht adem bij een kopbal van Okita.