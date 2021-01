Jonge Gravenberch met Klassieker-goal in twee fraaie lijstjes

Met een geplaatst schot heeft Ryan Gravenberch Ajax op voorsprong geschoten in de Klassieker tegen Ajax. De achttienjarige middenvelder kwam daarmee in twee unieke rijtjes met namen terecht.

Met zijn achttien jaar en 246 dagen is Gravenberch er vroeg bij, wat betreft het scoren tegen de aartsrivaal. De laatste zeven jaar was er geen Ajacied zo jong als de middenvelder met een treffer. In 2013 was het Viktor Fisher die de Rotterdammers pijn deed. Hij was achttien jaar en 225 dagen oud. Daarmee bezet de Deen overigens de negende plaats, kort voor nummer tien Gravenberch.

Het is namelijk Kanu die de eer van jongste doelpuntenmaker in de Klassieker al jaren op zijn naam heeft. In 1994 was hij ruim honderd dagen voor zijn achttiende verjaardag het goudhaantje. Ook Gerald Vanenburg, Wim Kieft en Leonardo waren jonge doelpuntenmakers namens Ajax. De Braziliaan Leonardo, die later ook in de Arena speelde, is nog altijd de jongste Feyenoorder met een goal tegen Ajax.

Jongste doelpuntenmakers ooit in Klassieker

1. Kanu (maart 1994) - 17 jaar, 238 dagen

2.Gerald Vanenburg (januari 1982) - 17 jaar, 332 dagen

3. Wim Kieft (december 1980) - 18 jaar, 25 dagen dagen

4. Leonardo (mei 2001) - 18 jaar, 65 dagen

5. Jimmy Simons (april 1989) - 18 jaar, 174 dagen

10. Ryan Gravenberch (januari 2021) - 18 jaar, 246 dagen

Tevens liet Gravenberch met de openingstreffer zijn Amsterdamse bloed spreken. De middenvelder is de eerste in Amsterdam geboren Ajacied met een treffer in de Klassieker sinds Gregory van der Wiel en Urby Emanuelson. Het duo sloeg in 2009 toe tegen Feyenoord. De Rotterdammers gingen op die middag in november met 5-1 onderuit.

Gravenberch opende na 22 minuten spelen de score. Daarmee beloonde hij de sterke start van zijn ploeg. Ajax heeft een overwinning nodig om de koppositie weer alleen in te nemen. Momenteel voert het samen met Vitesse de ranglijst aan, terwijl Feyenoord op drie punten nadert. Volg alles in ons liveblog!