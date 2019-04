Jonge hond Huntelaar beslissend en onbezonnen: ‘Had alles wel uit willen trekken’

Door Daniël Dwarswaard



De bal ligt een seconde in het doel van FC Groningen en Klaas-Jan Huntelaar wordt gek van emotie. Hij sprint naar het uitvak met Ajax-supporters en trekt zijn shirt uit. Hij schreeuwt het uit. Natuurlijk weet Huntelaar dat hij hiervoor geel gaat krijgen, maar het boeit hem even niet. ,,Ik had alles wel uit willen trekken. De emotie wint het dan van de ratio. Natuurlijk is dat niet slim, maar ik was gewoon door het dolle heen.’’



Die kaart wordt wel heel duur als Huntelaar een paar minuten later Samir Memisevic omver beukt. Huntelaar zelf vindt het geen geel, maar het had ook makkelijk een directe rode kaart kunnen zijn. Huntelaar zegt: ,,Ik vond het wel meevallen, in het buitenland krijg je hier geen kaart voor. Maar goed, alles bij elkaar was het niet slim natuurlijk. Maar we kwamen hier voor de winst en dat is gelukt.’’



Tekst gaat verder onder de foto...