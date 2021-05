‘Jongeren zijn massaal met voetbal bezig, maar ánders’

Arjen Robben uit snoeiharde kritiek: ‘Ik vind het ook niet kunnen in de eredivisie’

3 mei Arjen Robben heeft een hekel aan het kunstgras in de eredivisie. De 37-jarige aanvaller is er daarom nog niet zeker van of hij volgende week met FC Groningen aantreedt op de neppe grassprieten van FC Emmen.