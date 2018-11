Joosten helpt tien man VVV in blessuretijd naast AZ

Door Dennis van Bergen



AZ heerste in de eerste helft in Venlo, waar de temperatuur laag was maar het voetbal aanvankelijk hartverwarmend. En dat was vooral de verdienste van de Alkmaarse ploeg, waar met name Oussama Idrissi op dreef was. Slalommend ging de in het Brabantse Bergen op Zoom opgegroeide aanvaller herhaaldelijk door het Limburgse strafschopgebied. Er was geen VVV-speler die grip had op de capriolen van Idrissi, die onlangs geselecteerd werd voor het Marokkaans elftal maar nog geen definitieve keuze heeft gemaakt.



De voorsprong van AZ was dan ook even logisch als verdiend. Teun Koomeiners zorgde uit een penalty voor de 0-1. Eerder was Albert Gudmundsson door Jerold Promes neergetrokken. De terechte strafschop werd toegekend dankzij inmenging van de VAR-arbiter. Kort daarna verdubbelde smaakmaker Idrissi de stand tot 0-2. Behendig legde hij Promes in de luren en schoof de bal vervolgens achter VVV-keeper Lars Unnerstall.