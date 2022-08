Jordy Clasie bezorgt AZ drie zwaarbevochten punten in Leeuwarden na fout Cambuur-keeper

Pas in de negentigste minuut heeft AZ een man meer situatie van meer dan een halfuur tegen Cambuur kunnen verzilveren met drie punten. In Leeuwarden werd Jordy Clasie uiteindelijk de matchwinnaar met een schot van afstand: 0-1.

Door Nik Kok



Er was een blunder van Cambuur-keeper João Virgínia voor nodig om AZ de zege tegen Cambuur te bezorgen. De Portugese keeper (22) met een verleden bij Benfica en Everton liet een zeker lijkend afstandsschot van Jordy Clasie in de negentigste minuut glippen waardoor zijn club alsnog kopje onder ging. Daar leek het lange tijd niet op. Cambuur kon de aanvallen van AZ relatief makkelijk pareren, ook al speelde het dan meer dan een halfuur met tien man na een rode kaart voor Jamie Jacobs.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

AZ, dat het nog zonder de geblesseerden Riechedly Bazoer en Jesper Karlsson moest doen, hoorde vooraf dat concurrent FC Twente de eerste punten van het seizoen liet liggen tegen FC Volendam waardoor een goed resultaat tegen Cambuur weleens belangrijk kan zijn.



Donderdagavond kwamen de Alkmaarders nog uit in Portugal in de voorronde van de Conference League tegen Gil Vicente en zo fris als de club de laatste weken speelde kwam het deze keer niet uit de startblokken in Leeuwarden. Al was Milos Kerkez even fel als altijd. Scheidsrechter Rob Dieperink noteerde al na elf minuten een gele kaart voor de noeste back na een felle tackle.

De eerste grote kans in Leeuwarden was er voor de thuisploeg toen aanvoerder en spits Roberts Uldrikis een corner op de paal kopte. Een kans voor Alex Bangura was even later prooi voor AZ-keeper Hobie Verhulst.

Volledig scherm Jamie Jacobs kreeg rood na deze tackle op de enkel van Jens Odgaard. © ANP

Wisselvallige start voor Cambuur

Het Cambuur van Henk de Jong is vooralsnog wisselvallig gestart in het seizoen met een plotse 1-4 overwinning op Fortuna Sittard als voorlopig hoogtepunt. Ondertussen is de club vooral bezig geweest om de selectie bij elkaar te houden tot de sluiting van de transfermarkt. Dat lijkt te gaan lukken. Het meest gewilde kroonjuweel Mees Hoedemakers werd begeerd door FC Utrecht maar speelde zondagmiddag tegen AZ gewoon mee.

Hoedemakers en zijn teamgenoten namen voor rust het heft in handen in het eigen sfeervolle stadion. En twee noodzakelijke wissels in de rust (Mees de Wit voor Milos Kerkez en Jens Odgaard voor Vangelis Pavlidis) deden het tij voor AZ aanvankelijk niet keren. Gevaarlijk uitspelen á la Manchester United tegen Brentford en PSV tegen Rangers (bij Manchester United en PSV liep het niet goed af) ging maar ternauwernood goed toen Sam Beukema zijn ploeg redde op de lijn.

Bij Cambuur werd Jamie Jacobs, voormalig jeugdspeler van AZ, even later van het veld gestuurd na een VAR-ingreep die uitweest dat zijn tackle op invaller Odgaard veel te hard was. Daarmee dupeerde Jacobs zijn ploeg op een cruciaal moment in de wedstrijd al weigerde Cambuur zich met het fanatieke publiek achter zomaar neer te leggen tegen de enige Nederlandse club die uitkomt in de groepsfase van de Conference League. Twaalf minuten mocht ook de grootste zomeraanwinst Sylvester van der Water zijn eerste speelminuten van het seizoen maken.

Van der Water zag AZ-invaller Mayckel Lahdo zes minuten voor tijd op de lat schieten, het enige moment waarop AZ echt dichtbij de openingstreffer kwam. Tot die negentigste minuut en Jordy Clasie zijn team dus toch nog de overwinning bezorgde. ,,Ik denk dat we nog wel aardig begonnen, maar na zo'n 25 minuten kregen we er heel lastig druk op. Daarom ook de complimenten aan Cambuur. Gelukkig winnen we dan uiteindelijk nog, maar we doen het wel heel laat", zei matchwinner Clasie. ,,Dit zijn wel punten die heel belangrijk kunnen zijn voor ons. Het gevoel in de ploeg is goed en dat houden we hierdoor vast. Het is altijd lekker dat je ondanks een matige partij toch nog de drie punten pakt.”

AZ speelt komende donderdag de volgende wedstrijd. Dan staat het inhaalduel tegen NEC op het programma.

Volledig scherm © ANP

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de eredivisie.