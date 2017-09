Jordy Thomassen bezorgt Helmond Sport een punt tegen Go Ahead Eagles

Helmond Sport was veel gretiger dan in de wedstrijd tegen Jong PSV. De Helmonders wonnen hun duels en verdienden in de eerste helft ook een voorsprong, maar die kwam er niet Jordy Thomassen schoot in de 13e minuut met links op doel, maar zijn schot ging voorlangs. Daarna wisten ook Naudts (volley op de doelman) en Jason Bourdouxhe (lat) niet te scoren. Helmond Sport verloor tussendoor ook Robert van Koesveld, die met een hamstringblessure het veld moest verlaten.



Go Ahead Eagles gaf Helmond Sport vervolgens een lesje in effectiviteit: de eerste de beste kans was meteen raak voor de formatie van voormalig Helmond Sport-speler Leon Vlemmings. In de 29e minuut verzuimde de vroeg ingevallen Gévero Markiet de bal weg te trappen en kon Go Ahead-spits Leon de Kogel de bal simpel in het doel werken: 0-1. Dat was ook meteen de ruststand.



Na rust had Helmond Sport opnieuw het betere van het spel tegen Eagles, dat een povere indruk maakte op De Braak. In de 51e minuut was Shadrach Eghan met een volley nog dichtbij de 0-2 voor Go Ahead, maar daarna was het Helmond Sport dat de klok sloeg. De grootste kans was voor de Belgische spits Arne Naudts na 79 minuten: hij kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en haalde hard uit, maar raakte het lichaam van doelman Sonny Stevens, die dat zelf niet eens in de gaten had. Ook daarna bleef Helmond Sport jagen op een goal, die niet meer leek te vallen. In de 91ste minuut was het tóch raak: Thomassen nam de bal op de slof en bezorgde zijn club een meer dan verdiend punt.