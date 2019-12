Jørgensen: Het frustreert, maar het komt goed

Door Mikos Gouka



De geboorte van een kind is uiteraard de ultieme manier om strubbelingen in het dagelijks leven te relativeren. Nicolai Jørgensen (28) had deze week wel andere dingen aan zijn hoofd dan voortdurend terugdenken aan de gemiste kans in Arnhem tegen Vitesse, de bal die Feyenoord aan drie punten had moeten helpen maar in de tribune van de Gelredome belandde.