Jørgensen maakt zijn rentree: ‘Emotioneel was het heftig’

OP RAPPORT Wisselval­lig GA Eagles geeft De Gier huiswerk en vertrouwen

11:02 Een pas na rust excellerende Ossenaar, een blunderende keeper, de sterk debuterende spits en een trainer die adequaat ingrijpt en de wedstrijd naar zijn hand zet. Na een merkwaardige voetbalavond in Brabant komt Go Ahead Eagles zaterdag als winnaar bovendrijven. De 1-2 in een uitduel op kunstgras is een opsteker, zeker, en een geweldige boost voor het zelfvertrouwen van GA Eagles dat zich in de brede subtop van de eerste divisie heeft gemeld. Maar ook een team wat nog steeds omgeven wordt door vraagtekens van onzekerheid.