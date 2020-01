StatistiekenMet behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. FC Utrecht en ADO starten vanavond als eerste in speelronde 20. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

FC Utrecht – ADO Den Haag (vrijdag, 20.00 uur)

Utrecht-uit is al jaren een moeilijke wedstrijd voor ADO. Sinds 2011 won ADO niet meer in de Galgenwaard, vijf keer gelijk en drie keer verloren. Utrecht – ADO is een wedstrijd waarin over het algemeen veel goals vallen. In de laatste vijf ontmoetingen tussen beide ploegen werd er 23 keer gescoord, een gemiddelde van 4,6 doelpunten per duel. Geen huidige eredivisiespeler speelde zo vaak tegen een tegenstander in de competitie zonder te verliezen als Jeroen Zoet tegen ADO: zestien gespeeld, dertien gewonnen, drie gelijk. Liefst dertien van de 21 treffers dit seizoen maakte ADO uit spelhervattingen, waaronder de laatste vier. Procentueel gezien maakte geen ploeg meer treffers uit standaardsituaties dan de Hagenaars.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

Heerenveen – AZ (zaterdag, 18.30 uur)

Wedstrijden tussen Heerenveen en AZ staan gerant voor goals. Deze eeuw vielen er in de eredivisie alleen bij duels tussen Ajax en Heerenveen meer doelpunten (165) dan bij wedstrijden tussen Heerenveen en AZ (154). Heerenveen stond dit seizoen slechts 105 speelminuten op voorsprong in thuiswedstrijden, korter dan elke andere eredivisieploeg. AZ stond in uitduels juist korter op achterstand dan elk ander team (72 speelminuten). AZ verloor zijn twee laatste competitieduels en kan hierdoor voor het eerst sinds oktober 2018 drie eredivisiewedstrijden op een rij verliezen, ook toen was Heerenveen de derde tegenstander.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

RKC – VVV (zaterdag, 19.45 uur)

In de wedstrijd tussen RKC en VVV gaat het om de laatste plaatsen. De Venlonaren hebben in de eredivisie een hoger winstpercentage tegen RKC (46% - 6 uit 13) dan tegen elk ander huidig eredivisieteam. VVV-trainer Hans de Koning treft bij zijn oude ploeg de op één na productiefste speler uit de Keuken Kampioen Divisie aan. Nieuwbakken RKC-aanwinst Richard van der Venne is na Jonathan Okita de nummer twee op deze lijst (gemeten vanaf zomer 2017). Okita is bij 61 goals betrokken en Van der Venne bij 44. RKC heeft het over het algemeen lastig met de mannen uit Venlo. Van de laatste zestien ontmoetingen tussen RKC en VVV verloor de Waalwijkse club er negen, speelde het vijf keer gelijk en won het maar twee keer.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

Heracles – Feyenoord (zaterdag, 19.45 uur)

Heracles is een fijne tegenstander voor de Rotterdammers. Sinds februari 2015 verloor Feyenoord niet meer van de Heraclieden (zeven gewonnen, twee gelijk). Feyenoord pakte sinds de komst van Dick Advocaat meer punten in de eredivisie dan elk ander team (20), terwijl de Rotterdammers ook de enige ploeg zonder nederlaag zijn in deze periode. Als eredivisietrainer heeft Advocaat alleen tegen VVV een hoger winstpercentage (80%) dan tegen Heracles (75%). Spits Nicolai Jørgensen kwam in de eredivisie tot het meeste aantal speelminuten tegen Heracles (527), maar wist nog nooit te scoren tegen de Almeloërs.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

Sparta - Fortuna Sittard (zaterdag, 20.45 uur)

Sparta is ongeslagen in de laatste vijf wedstrijden tegen Fortuna Sittard in alle competities (twee overwinningen, drie gelijke spelen) en kreeg in deze vijf duels in totaal maar twee doelpunten tegen. In de voorgaande 699 wedstrijden die Fortuna speelde op het hoogste niveau wist de club het vaakst te winnen tegen Sparta; vijftien keer. Sinds de start van 2019 pakte Fortuna Sittard slechts twee van de mogelijke 54 punten in uitduels in de eredivisie (G2, V16); geen ploeg die in deze periode uitkwam pakte zo weinig punten in uitwedstrijden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

Vitesse – Emmen (zondag, 12.15 uur)

Vitesse verloor in alle competities slechts één van de elf ontmoetingen met FC Emmen (W7, G3 – thuis & uit): het meest recente duel in november 2019 (2-1 in Emmen). FC Emmen pakte dit seizoen pas één punt in negen uitwedstrijden en scoorde hierin vier keer, in beide gevallen minder dan elke andere ploeg. Ook tegen Vitesse scoort Emmen moeilijk. In de voorgaande vijf uitduels kwam Emmen maar tot één goal, vorig seizoen werd het 1-1. Emmen-rechtsback Glenn Bijl kan de eerste Emmen-speler worden met 50 eredivisieduels.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

Willem II – PEC Zwolle (zondag, 14.30 uur)

PEC Zwolle is voor Willem II de laatste seizoenen een fijne tegenstander. De Tilburgers wonnen de laatste vier duels van de Zwollenaren. Alleen ADO had dit seizoen meer verschillende basisspelers (27) dan PEC Zwolle (26), terwijl geen team zo weinig basisspelers gebruikte als Willem II (vijftien). Mochten de Tilburgers dit weekend winnen dan bereiken ze een wereldprestatie. Willem II behoorde namelijk nog nooit na 20 wedstrijden tot de top-3 van Nederland. Kenneth Paal scoorde twee keer met zijn laatste twee schoten van buiten de zestien in de eredivisie, zijn ploeggenoten daarentegen troffen twee keer doel met hun laatste 93 doelpogingen van afstand.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD

FC Groningen – Ajax (zondag, 14.30 uur)

FC Groningen is een fijne tegenstander voor de Amsterdammers. Van de laatste tien competitiewedstrijden won Ajax er negen en speelde er één gelijk. Onder trainer Danny Buijs wist Groningen in drie duels zelfs nog niet te scoren tegen de landskampioen. FC Groningen kwam in de laatste drie thuiswedstrijden in de competitie tot slechts één schot op doel in de eerste helft, geproduceerd door Kaj Sierhuis in de 1ste minuut tegen FC Utrecht. Ryan Gravenberch was direct betrokken bij drie treffers in zijn laatste twee eredivisieduels (twee goals, één assist) en kan de jongste Ajax-speler ooit worden die in drie eredivisieduels op rij scoort (17 jaar en 255 dagen op de wedstrijddag). Momenteel is Ryan Babel de jongste die dat deed namens de Amsterdammers (18 jaar en 35 dagen in 2005).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

PSV – FC Twente (zondag, 16.45 uur)

FC Twente heeft het de laatste jaren erg lastig tegen PSV. De Eindhovenaren zijn ongeslagen in de laatste elf competitieduels met FC Twente. Een treffen tussen PSV en Twente is, samen met de klassieker, de wedstrijd die het vaakst gelijk wordt. De eerdere ontmoeting dit seizoen eindigde in 1-1 en was daarmee het 38ste gelijkspel. FC Twente is al vier eredivisiewedstrijden zonder doelpunt. Slechts één keer, in 1976 (zes duels), kwamen de Tukkers in meer opeenvolgende duels op het hoogste niveau niet tot scoren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD