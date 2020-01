Jørgensen voelt zich bevrijd: ‘Ja, ik ben nu los’

De nummer 9 van Feyenoord worstelde voor de winterstop met zijn fysieke gesteldheid en met zijn vorm. ,,Ik ben meer dan vier maanden geblesseerd geweest. Toen ik terug was, maakte ik een paar goals. Maar voor de kerst had ik een enorme dip. Het was voor mij belangrijk om opnieuw te beginnen en weer 'vrij' in mijn hoofd te worden." De geboorte van zoon Vincent hielp daarbij. ,,Mijn zoon is mijn grootste cadeau. Ik ga er niet over liegen dat dat heel belangrijk voor me is geweest."



Jørgensen kreeg nog volop kansen om een hattrick te maken. ,,Ik was dicht bij mijn derde goal. Maar twee doelpunten is een goed begin. Ik heb dit gevoel echt gemist. Alle endorfine in mijn hoofd explodeerde na die eerste goal. Ik geniet van het maken van doelpunten."



Trainer Dick Advocaat was blij dat Feyenoord de tweede seizoenshelft goed begon. ,,Dat is de laatste jaren wel eens minder geweest", zei de 72-jarige Hagenaar. ,,We speelden geen geweldige wedstrijd, Heerenveen was soms gelijkwaardig of beter dan wij. Maar qua effectiviteit deden wij het een stuk beter."



