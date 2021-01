Jorrit Hendrix verlaat PSV, is op weg naar Spartak Moskou

Misidjan moet debuut voor PEC nog even uitstellen: ‘Er zijn belangrij­ke­re dingen in het leven dan voetbal’

8 januari PEC Zwolle-supporters die zaterdag al een eerste glimp van nieuwkomer Virgil Misidjan hopen op te vangen, moeten nog even geduld hebben. De 27-jarige vleugelaanvaller, overgekomen van 1. FC Nürnberg, is vandaag vader geworden en ontbreekt in de wedstrijdselectie voor AZ-thuis (aftrap 20.00 uur).