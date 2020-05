Juichen Cambuur en De Graafschap alsnog? Dit zijn de mogelijke uitkomsten van de uitspraak

TWEEDE DIVISIE Doelman Sven van der Maaten stapt uit vrije wil uit het betaald voetbal

13 mei Na zeven jaar als full-prof en 16 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie stopt het avontuur van oud-Ermeloër Sven van der Maaten (26) in het betaald voetbal. De keeper, die sinds 2,5 jaar in Den Haag woont, vertrekt bij Telstar en gaat spelen bij Scheveningen in de tweede divisie.