Jürgen Klopp gaat in op geruchten over Jude Bellingham, Ajax laat Braziliaan vertrekken

Voetbalpod­cast | ‘Blind naar PSV vind ik wel een leuke en prikkelen­de gedachte’

Hoe zou je 41 miljoen besteden? Heeft PSV de opvolger van Cody Gakpo in huis of niet? Een unicum voor Virgil van Dijk bij Liverpool en welk stadion in Nederland kan de naam van Pelé dragen? Etienne Verhoeff neemt het door in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Rik Elfrink.

3 januari