Jurriën Timber in dubio over blijven of vertrekken: ‘Mijn gevoel zal de doorslag geven’

Timber staat nog twee jaar onder contract bij Ajax. De kampioen uit Amsterdam wil zijn verbintenis graag opwaarderen en verlengen. Maar de centrale verdediger heeft nog geen beslissing over zijn toekomst genomen, vertelt hij vlak voor een training van het Nederlands elftal. „Ik focus me nu op de komende interlands en ga dan lekker op vakantie. Dan moet ik er nog maar eens goed over nadenken.”

„Uiteindelijk zal mijn gevoel de doorslag geven”, zegt Timber over de beslissing die hij over zijn nabije toekomst moet nemen. „Het plaatje moet kloppen. Je kan wel naar een grote club gaan, maar als je daar niet gaat spelen, dan kan je beter bij Ajax blijven. En Ajax is ook een grote club. We voetballen in de Champions League en ik speel daar samen met de beste spelers van Nederland. Dat is niet niks.”



Voorlopig houdt Timber dus nog alle optie open. „Bij Ajax heb ik nog genoeg te leren, maar bij andere clubs kan ik me ook ontwikkelen.”