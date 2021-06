Kabinet overweegt stadions vanaf 30 juni weer volledig open te stellen voor publiek

Het gaat zo goed met de coronacijfers dat het kabinet overweegt om de stadions tijdens professionele sportwedstrijden per 30 juni weer volledig open te stellen voor publiek. Dat is vrijdagmiddag bekend geworden tijdens de wekelijkse persconferentie.

Nu gelden er nog restricties op de bezoekersaantallen. Tijdens het EK mogen in de Johan Cruijff Arena 16.000 toeschouwers het stadion in tijdens de groepswedstrijden van het Nederlands elftal. Tijdens een wedstrijd in de achtste finales, op zaterdag 26 juni in Amsterdam, blijft dat maximum dus ook gelden. Dat is de laatste wedstrijd in het stadion van Ajax.

Dit houdt in dat vanaf het nieuwe eredivisieseizoen - en bij alle andere professionele sporten - de stadions mogelijk weer volstromen met toeschouwers, voor het eerst sinds maart 2020, toen de coronapandemie in Nederland begon. Afgelopen jaargang waren er ook fans welkom, maar de stadions waren nooit volledig gevuld. Dit was in het kader van de Fieldlab-evenementen, bedoeld om te kijken hoe de samenleving weer open kan gaan, bij een aantal wedstrijden een beperkte hoeveelheid publiek toegestaan.

Europees voetbal

Het eredivisieseizoen 2021-2022 start begin augustus. PSV (voorronde Champions League) en Feyenoord (voorronde Conference League) komen in juli al in actie. De Keuken Kampioen Divisie begint op vrijdag 6 augustus. In dat weekeinde wordt ook de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV gespeeld. De eredivisie start een week later.

,,Het kabinet is voornemens om bij de besluitvorming over stap 4 van het openingsplan de lessen van de Fieldlab Evenementen ook naar een aantal andere sectoren te vertalen”, schrijft het kabinet. ,,Daarmee zouden vanaf stap 4 onder meer de horeca, culturele instellingen, beurzen en professionele sportwedstrijden met toegangsbewijzen (coronatest of een vaccinatie- of herstelbewijs) naar 100 procent van de bezoekerscapaciteit kunnen gaan.”

Begin september is de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1. De organisatie van Dutch GP op het circuit van Zandvoort zei eerder al te rekenen op volle tribunes, met ruim 100.000 bezoekers per dag.

