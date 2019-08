Kamphuis leidt uitduel Feyenoord, Gözübüyük naar Amsterdam

Arbiter Dieperink geeft voor Go Ahead Eagles het startsein van de competitie

18:31 Scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter bij het openingsduel van Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie. De arbiter uit Borculo geeft vrijdagavond in de Adelaarshorst om 20.00 uur het startsein voor de wedstrijd tegen MVV.