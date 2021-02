Kan Ajax karwei tegen Lille in eigen huis afmaken?

PEC Zwolle blameert zich en gunt FC Emmen de eerste overwin­ning van het seizoen

21 februari Liefst 22 wedstrijden moest FC Emmen, hekkensluiter in de eredivisie, wachten op de eerste overwinning van het seizoen. Maar in speelronde 23 was het raak, en daar gaf PEC Zwolle alle gelegenheid toe: 3-2.