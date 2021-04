Kan Drommel bij PSV opboksen tegen mythische status Van Beveren en Van Breukelen?

Van Hanegem over Ajax: ‘Ze moeten per direct stoppen met praten over het gemis van Blind’

11 april Columnist Willem van Hanegem verbaast zich over de kritiek op Ajax-doelman Kjell Scherpen, die tegen AS Roma gruwelijk in de fout ging. Ook hoopt hij dat Riechedly Bazoer en Oussama Tannane tijdens de bekerfinale niet voor eigen succes gaan.