Kan Feyenoord tegen AS Roma de code Mourinho kraken? ‘Op achterstand komen, moet je dus niet doen’

Justin Bijlow keert terug in selectie Feyenoord voor duel met Roma: ‘Of hij gaat keepen zie je morgen’

Feyenoord kan morgen in de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma weer beschikken over Justin Bijlow. De keeper is hersteld van een blessure en keert terug in de wedstrijdselectie. Of hij meteen de plaats van Timon Wellenreuther onder de lat weer in gaat nemen, wilde trainer Arne Slot niet zeggen. ,,Dat zien jullie morgen.”