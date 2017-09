Kan Feyenoord zich in beker herstellen van dubbele nederlaag?

Sam Hendriks: ‘Dit werd ook wel een keertje tijd’

19 september Sam Hendriks was er met twee doelpunten voor een groot deel verantwoordelijk voor dat Go Ahead Eagles zich plaatste bij de laatste 32 ploegen in de KNVB-beker. De spits scoorde twee keer voor de Deventer ploeg, die een zware avond beleefde tegen de amateurs van Barendrecht.